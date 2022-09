Htio proslaviti gol kao Ronaldo, ali stvari su pošle po zlu: Završio na hitnoj!

U različitim zgodama, od službenih natjecateljskih utakmica pa do amaterskih malonogometnih turnira, igrači u proslavama pogodaka pokušavaju kopirati svjetske zvijezde.

Nerijetko izbor padne na Cristiana Ronalda i njegov skok uz povik “siuuuu”.

Upravo to je pokušao izvesti nepoznati malonogometaš, malo korpulentniji tip, ali nije se sve odvilo onako kako je zamislio.

Prilikom doskoka, povrijedio je zglob lijeve noge i završio u obližnoj bolnici, na hitnoj pomoći.

Njegovi prijatelji su sve to zabilježili videozapisima i fotografijama – dolazak u bolnicu, rendgenski pregled i čekanje nalaza, tijekom kojeg je vrijeme kratio uz pizzu i pivo.

Cristiano Ronaldo's celebration is not for everyone 😂😂pic.twitter.com/3IYAhrdhBP