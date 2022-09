Napokon službeno: Ovo će biti dresovi Vatrenih za SP u Kataru

Hrvatski nogometni savez i tehnički partner Nike predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije s legendarnim kvadratićima, koje će aktualni svjetski doprvaci prvi puta nositi na predstojećim rujanskim utakmicama Lige nacija.

“Redizajnirani crveno-bijeli prvi dres te prirodom inspirirani drugi dres nosit će kapetan Luka Modrić i suigrači na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje će momčad nastojati ponoviti rusku čaroliju iz 2018. godine i Hrvatsku ponovno učiniti “malom zemljom za velika nogometna dostignuća”.

Prva garnitura dresa inspirirana je temom vatrenog srca, savršeno se uklapajući u strastven, radišan i vatren karakter hrvatskog naroda i reprezentacije. Riječ je o redizajniranoj i moderniziranoj verziji kvadratića koji su odavno postali globalno prepoznatljiv simbol hrvatskog ponosa. Neravnomjerno posloženi, donose pravo osvježenje, a na bijeloj površini središnjeg dijela dresa, uz plavi Nikeov logo, i dalje se ponosno ističe grb Hrvatskog nogometnog saveza.

Pričuvni dres dodatno oplemenjuje kultne kvadratiće kroz simboliku prirodnih ljepota i nacionalnog ponosa; oni su u ovom slučaju zamagljeni i valovitih linija u kombinaciji tamnoplave i tirkizne boje, a dizajnirani tako da podsjećaju na plime i oseke Jadranskog mora čiji valovi zapljuskuju hrvatsku obalu. Stilski uzorci prezimena i brojeva na dresovima također su u duhu hrvatske povijesti i tradicije s obzirom na to da su inspirirani povijesnom hrvatskom glagoljicom.

The classic red checks on the Home jersey are remixed with a modern twist to reflect the energy and pride of our country.#Croatia | @nikefootball | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/LV1TnEqNjL

— HNS (@HNS_CFF) September 15, 2022