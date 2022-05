Hajduk održava pressicu o predstojećoj utakmici finala Kupa

Podijeli:







Izvor: N1/Vesela Šegvić

HNK Hajduk održat će press konferenciju na kojoj će se osvrnuti na predstojeću utakmicu finala Kupa koju će igrati s Rijekom u četvtrak od 19 sati na Poljudu.

Press konferenciju možete pratiti UŽIVO u programu N1 televizije.

Povodom te utakmice, policija je u utorak izdala detaljne upute. U zoni oko stadiona bit će zabranjen promet, kao i parkiranje.

“Na dan utakmice 26. svibnja 2022. godine organizator će, u suradnji s policijom, uspostaviti blokadu prometa, na način da će se od 15:00 sati uspostaviti blokada prometa u ulici Zrinsko-frankopanskoj od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u ulici Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara, autobusa javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona.

Još jednom upozoravamo vozače da svoja vozila ne ostavljaju na mjestima gdje je zabranjeno zaustavljanje i pakiranje. Prometni redari će, zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko- frankopanska, Hrvatske mornarice, VII Kaštela i Put Supavla te će vozila, za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.

Savjetujemo posjetitelje i građane da na dan održavanja utakmice ne koriste ulice Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.

S obzirom na to da će se u ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore, privremeno ograničiti kretanje i zadržavanje, upućujemo posjetitelje da za dolazak na stadion koriste druge prilazne pravce, posebno ulicu Hrvatske mornarice. Provremeno ograničenje kretanja i zadržavanja u ulici Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore trajat će od 15:00 do 19:00 sati i od 21:00 do 23:00 sata.

Ovo napominjemo posebno iz razloga jer u vrijeme privremenog ograničenja kretanja i zadržavanja u navedenim ulicama neće biti moguć prolaz pješaka i policijski službenici će ih preusmjeravati u druge ulice.

Savjetujemo svim građanima koji planiraju doći na utakmicu da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve.

Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Grada Splita”, navode iz policije.

