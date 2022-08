Haaland debitirao i postigao ono što je uspjelo samo još jednom igraču Cityja

Manchester City u nedjelju je slavio rezultatom 2-0 u gostima kod West Hama.

Strijelac oba pogotka bio je Norvežanin Erling Haaland kojemu je ova utakmica bila debi u Premier ligi.

Haaland je najprije zabio s bijele točke u 36. minuti. Vratar domaće momčadi Lukasz Fabianski nije uspio obraniti jedanaesterac pa je mladi Norvežanin donio vodstvo ‘Građanima’.

Do drugog pogotka Haaland je došao u 65. minuti, a u strijelce se upisao Kevin De Bruyne.

S dva pogotka u debitantskom nastupu Haaland je postigao ono što je uspjelo samo još jednom igraču. Naime, prije 22-godišnjeg Norvežanina, dva pogotka u debitanstkom nastupu postigao je još samo jedan igrač Cityja, a u pitanju je Sergio Aguero.

Erling Haaland is the first player to score twice on his Premier League debut for Man City since...



Sergio Aguero.



And that transfer turned out alright, didn't it? 😅#WHUFC