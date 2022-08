Podijeli:







Izvor: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kako javljaju strani mediji, Gerard Pique je ponudio Barceloni da igra besplatno prije nego što je prihvatio smanjenje plaće zbog trenutnog ugovora kluba s Frenkiejem de Jongom.

Katalonski div nije mogao registrirati svojih pet novih pojačanja niti obnoviti ugovore s još sva igrala, a La Liga im je naložila da moraju smanjiti svoje financijske izdatke. Klub je prošlog tjedna održao sastanak s Piqueom i Sergiom Busquetsom kako bi nagovorili igrače da pristanu na smanjenje plaće.

Busquets je dogovorio odgodu plaće s Barcom, što znači da će prihvatiti smanjenje trenutnih isplata, ali da će mu dugovana plaća biti vraćena kasnije tijekom ugovora, koji se može produljiti i nakon sljedećeg ljeta.

Busquetov agent Josep Maria Orobitg načelno se složio s klubom da odmah smanji plaću veznjaka, no klub će u tom slučaju dugovati španjolskom reprezentativcu zaostale isplate.

Situacija s Piqueom je drugačija – branič je pristao na smanjenje plaće. No, to nije sve. Kako prenosi Mirror, citirajući španjolski Diario AS, Pique je ponudio da igra besplatno, ali Barcelona je takav prijedlog odbila.

Međutim, zbog ove situacije dodatno se obraća pažnja na budućnost De Jonga. Nizozemac je igrač Barcelone s najvećom zaradom, a klub mu duguje 17 milijuna eura u neisplaćenim plaćama. Njegovi agenti sastali su se s čelnicima katalonskog kluba prošlog tjedna, a Nizozemca pozivaju da se založi za isplatu iznosa koji mu klub duguje.

Prošlog ljeta, Pique je smanjio plaću kako bi registrirala tadašnjanova pojačanja (Memphis Depay i Eric Garcia). Na smanjenje su pristali tada i Busquets i Jordi Alba kako bi klub mogao registrirati Sergia Agurea. U siječnju je Samuel Umtiti prihvatio odbitak od plaće kako bi klub mogao potpisati Ferrana Torresa.

Financijska kriza u Barceloni nastavlja se i ovog ljeta – klub je potpisao Andreasa Christensena, Francka Kessia, Raphinhu, Roberta Lewandowskog i Julesa Koundea, ali nitko neće biti dostupan za ligaške utkamice dok La Liga ne potvrdi da su njihovi ugovori održvi.

