VIDEO Kaos pred stadionom uoči finala Lige prvaka

Velika finalna utakmica Lige prvaka između nogometaša Liverpoola i madridskog Reala nije počela u zakazano vrijeme, od 21 sat, zbog nevjerojatnog kaosa koji je nastao na ulazima u stadion.

Prvotno je početak utakmice pomaknut za 15 minuta zbog kašnjenja autobusa koji je prevozio igrače Liverpoola. Naime, igrači Liverpoola su kasnili za autobusom madridskog Reala oko 20-ak minuta jer se nisu mogli probiti kroz gomilu navijača koji su, pak, čekali na ulaz u stadion.

Relieved to be out of that. Police checks just beyond narrow underpasses made tighter by presence of vans unnecessarily. Crowd very patient but was becoming tense. I was there two hours and twenty minutes before kick off, like a huge number of people. Only getting in now. pic.twitter.com/ApMy9Slf8q