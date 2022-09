Slaven Bilić ima novi posao, vratio se u Englesku

Slaven Bilić (54) preuzeo je Watford, potvrdio je engleski klub. Watford je upravo smijenio menadžera Roba Edwardsa, a nakon toga je potpisao s bivšim hrvatskim izbornikom na 18 mjeseci.

Watford je trenutno deseta momčad Championshipa s učinkom od tri pobjede, pet remija i dva poraza. Cilj kluba je već ove sezone osigurati povratak u Premier ligu i to će biti primarna Bilićeva zadaća. Klub je danas potvrdio da je Bilić novo pojačanje.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.