Ludnica na Maksimiru: Drmić i Bočkaj u produžecima odveli Dinamo u Ligu prvaka

Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Nogometaši Dinama izborili su prolaz u grupnu fazu Lige prvaka nakon što u uzvratnoj utakmici doigravanja u produžetku svladali u Zagrebu Bodo/Glimt s 4-1 (2-1) i time nadoknadili poraz od 0-1 iz prve utakmice u Norveškoj.

Gol vrijedan Lige prvaka zabio je Josip Drmić u 117. minuti, a u 120. minuti pobjedu je zapečatio Petar Bočkaj. U regularnom dijelu pogotke su za Dinamo dali Mislav Oršić (4) i Bruno Petković (35), dok je za Bodo/Glimt zabio Albert Gronbaek (70).

Bila je to utakmica s dva potpuno suprotna poluvremena, Dinamo je bio agresivan i rastrčan u prvom, a Bodo/Glimt potpuni gospodar u drugim dijelu.Nakon dva gola i euforičnog prvog dijela, Dinamo se u drugom dijelu posve “ugasio”, da bi tek u produžetku bio nešto opasniji. Prolaz i milijune eura su donijele zamjene Drmić i Bočkaj, koji su krajem produžetka odveli Dinamo po osmi puta u Ligu prvaka.

Norveški prvak u Zagrebu je branio prednost od 1-0 iz prve utakmice i tražio je prvi ulazak u LP u svojoj povijesti, dok Dinamu prolaz znači povratak među elitu nakon što je 2020. i 2021. godine zapeo baš na ovoj, zadnjoj stepenici.

Dinamo je utakmicu počeo puno agresivnije negoli u Norveškoj i to se skoro isplatilo već u 3. minuti kada je nakon prodora Špikića mladi Baturina pucao tik iznad grede. No, to je bio nagovještaj vodećeg gola Hrvatskog prvaka koji je uslijedio nakon odlične akcije samo minutu kasnije. Ispucavanje Livakovića Petković je pametno glavom prenio do Baturine,koji čeka Oršića, čiji je prvi pokušaj blokiran, no Mislav ponovno dolazi do lopte i lijevom nogom je iz blizine šalje pod gredu.

Nakon pogotka utakmica se smirila, a Norvežani su ipak došli do svoje igre i pokatali da nisu bezopasni. U 27. minuti sudac Lahoz nije svirao očito igranje rukom Amundsena u kaznenom prostoru, a u 31. minuti Ademi udarcem izvan šesnaesterca pogađa gredu na veliku žalost rasprodanog Maksimira.

U 25. minuti uslijedio je najljepši trenutak utakmice. Ristoski je ubacio, Petković nije uspio posve umiriti loptu, ali se odlučio na “škarice” s desetak metara i atraktivno je svladao vratara Haikina za 2-0.

Loše drugo poluvrijeme i buđenje u produžetku

U drugom dijelu Norvežani su zaigrali ofenzivnije, a do prve šanse su došli tek u 61. minuti kada je udarac Mvuke obranio Livaković. U 66. minuti Hoibraten puca glavom, Livaković je svladan, a Ljubičić čisti s gol-linije u periodu potpune dominacije Norvežana, što je u konačnici rezultirala golom gostiju. Novoušli Danac Gronbaek prevario je gotovo čitavu obranu Dinama i snažnim udarcem “probio” Livakovića za 2-1.

Hrvatski prvak je opasno “živio” i nakon primljenog gola, Bodo/Glimt je propustio nekoliko prilika, dok je Dinamo bio praktički bezopasan i povučen, sa puno umornih igrača, pa je zapravo domaća momčad sretno dočekala produžetke.

Dinamo se konačno probudio i u 100. minuti pokušao je Drmić, a to je bio prvi ozbiljniji napad Zagrepčana još od prvog dijela. I onda u 117. minuti Dinamov Švicarac Drmić postiže gol. Drmić je prvo proigrao Emrelija, koji se spetljao, ali lopta dolazi do Drmića a on pokraj četvorice igrača gostiju pogađa mrežu. U zadnjim trenucima dodatnog vremena Gojak proigrava Drmića, koji nesebično daje loptu za Bočkaja, koji pogađa praznu mrežu za konačnih 4-1.

Dinamo je ovo osmi plasman u Ligu prvaka, a ždrijeb je već u četvrtak u 18 sati u Istanbulu.

DINAMO – BODO GLIMT 4-1

Strijelci: 1-0 Oršić (4), 2-0 Petković (35), 2-1 Gronbaek (70), 3-1 Drmić (117), 4-1 Bočkaj (120)

Pred 20.000 gledatelja na stadionu Maksimir sudio je Lahoz iz Španjolske.

DINAMO: Livaković, Šutalo, Perić (Dilaver, 72), Ljubičić, Ristovski (Moharrami, 91), Ademi (Bočkaj, 91), Ivanušec, Baturina (Gojak, 60), Špikić (Emreli, 60), Oršić (Drmić, 82), Petković

BODO/GLIMT: Haikin, Hoibraten, Amundsen (Vetti, 106), Wembangomo (Skau, 111), Sampsted, Hagen (Gronbaek, 63), Saltnes, Vetlesen (Konradsen, 106), Mvuke Mugisha (Koomson, 104), Pellegrino, Salvesen (Espejord, 63)

