Deseci pripadnika Torcide i BBB-a neće smjeti na Superkup

Izvor: DENIS LOVROVIC / AFP, Ilustracija

Utakmica Superkupa između Dinama i Hajduka, koja će se 9. srpnja igrati na stadionu u Maksimiru, visokog je rizika i na nju neće smjeti 51 pripadnik navijačkih skupina BBB i Torcide, piše u srijedu Jutarnji list.

Riječ je o navijačima koji imaju aktivnu mjeru zabrane posjećivanja nogometnih utakmica, a među njima su i navijači Hajduka koji su sudjelovali u neredima u Desincu, kada je ozlijeđeno 20-ak policajaca i 11 navijača.

Policija je derbi proglasila utakmicom visokog rizika i planira sve da prije, tijekom i nakon odigravanja utakmice s dovoljnim brojem policijskih službenika provede mjere osiguranja u Zagrebu i na pravcima dolazaka navijača oba kluba kako bi spriječili da im se ne ponovi Desinec, ali i da ne dođe do nereda u gradu.

Ravnateljstvo policije poslalo ažurirani popis navijača

Hrvatski nogometni savez (HNS) i oba kluba od Ravnateljstva policije dobili su ažurirani popis navijača kojima je zabranjen ulazak na nogometne utakmice.

Jedna od primjedbi navijača Torcide nakon što nisu bili pušteni na utakmicu između Dinama i Hajduka 22. svibnja, a potom su odbili ući na stadion, jest to što su navodno satima bili bez hrane i pića. Dinamo je to opovrgnuo, kao i to da im nisu bili osigurani sanitarni čvorovi. Sada je dogovoreno da će u tzv. fan zoni gostujući navijači imati mogućnost konzumacije hrane i pića. Ali, ono što neće biti moguće jest ulazak na stadion u tzv. hoodicama jer pravila ne dopuštaju ulazak u majicama s kapuljačama na stadione.

Nakon prošlotjednog sastanka u Ravnateljstvu policije s upravama klubova dogovoreno je da se kontaktiraju predstavnici navijačkih skupina i prezentirat će im se zaključci sa sastanka te se čeka njihov odgovor. Navijači će se morati pridržavati pravila, a sva ona na tragu su strogih pravila koja je propisala Uefa.

Stiže i protokol o sigurnosti

U pripremi je Protokol o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, koji će biti sklopljen između Ministarstva unutarnjih poslova i HNS-a. Osim vidljivih mjera osiguranja koje se pripremaju, u planu osiguranja bitno je djelovanje Kriminalističko-obavještajne službe koja bi trebala preko svojih insajdera u navijačkim skupinama oba kluba doznati jesu li u tijeku pripreme nekih “revanša”.

Protokol, koji treba biti potpisan, neće donijeti nikakve bitnije novosti od onih koje su sadržane u pravilima Uefe i HNS-a te u Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju. Protokolom će se dogovoriti postupanje oko dolaska navijača i unosa transparenata. Oni će se morati snimiti i poslati na odobrenje 24 sata prije utakmice kako to propisuje i Uefa.

Intencija je Protokola, jasnim propisivanjem nadležnosti i operativnih postupanja, osigurati sigurnost gledatelja, natjecatelja i drugih sudionika natjecanja te zaštititi građane i imovinu, piše novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.

