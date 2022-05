Dambrauskas očaran svojim igračima: “To je magija”

Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trener Hajduka održao je pressicu nakon utakmice.

“Povezanost s navijačima je nevjerojatna. Njihov moto ‘Hajduk živi vječno’ nije bezveze. Ova noć je posebna. Strast Dalmacije je nevjerojatna, ovo je posebno. Nikad nisam bio na ovakvom slavlju u životu, ali to je i velika odgovornost jer moramo nastaviti razveseljavati naše navijače”, rekao je Valdas Dambrauskas koji je potvrdio da ostaje u Hajduku.

“Neću skočiti u more, ali pokušat ću sudjelovati u ovom ludom slavlju. Govorili su mi da će riva gorjeti ako osvojimo naslov. Nismo osvojili naslov, ali osvojili smo drugi najveći trofej. Vjerovali smo u oba, nismo uspjeli, ali napravit ćemo sve da to napravimo sljedeće sezone. Budućnost je svjetla”, rekao je Valdas Dambrauskas.

“Melnjak nije čudo nego je jako dobar igrač. Danas nije bio igrač utakmice nego je odigrao najbolju utakmicu u životu. No, ako analizirate njegovu igru, onda vidite doprinos svih igrača. Čim se Livaja spusti, to je magija, otvara prostor i to onda možemo napadati. Ne znam ni koliko udarac je Melnjak na gol imao danas, vjerojatno više nego naš protivnik ukupno. Bio je fantastičan”, kaže Valdas.

“Trofeji su krv, znoj i suze. Puno igrača je imalo problema s ozljedama, umorni su i nije im bilo lako. Danas nismo imali Kalinića, Mikanović je bio upitan jer je bio na lijekovima. Mlakara nije bilo dugo. Žrtvovali su se za ovaj trofej”, rekao je. Dambrauskas.

“Napredovali smo u ovih sedam mjeseci u svim segmentima. Ako pogledate kako smo danas igrali, ni u jednoj sekundi vam nismo djelovali kao neka loša momčad. Donosili smo dobre odluke, bili smo strpljivi i dobri i takav Hajduk želim gledati. U sedam mjeseci smo osvojili Kup i drugo mjesto. No, moramo napredovati i biti još bolji”, kaže Hajdukov trener.

“Prije nego što sam došao u klub pokušao sam shvatiti o kakvom klubu se radi. Kakvi su ljudi, kakva je kultura i kakav status ima klub među ljudima. Neku večer sam gledao neke utakmice Hajduka iz sedamdesetih godina protiv HSV-a jer sam želio razumjeti. Sir, pršut… Sve to me zanimalo. No, jedno je vidjeti na snimkama, a drugo osjetiti ovakvo slavlje. Neću nikad to zaboraviti”, rekao je Dambrauskas.

“Svjestan sam koliko ovo znači svima u klubu, navijačima i ljudima oko kluba”, kaže Dambrauskas, a prenosi Index.

