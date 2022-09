Podijeli:







Izvor: Glyn KIRK / AFP, Ilustracija

Nogometaš Manchester Uniteda i portugalski reprezentativac Cristiano Ronaldo potražio je pomoć poznatog kanadskog psihologa Jordana Petersona, prenosi španjolski sportski list Marca.

Ronaldo je prije dva tjedna na društvenim mrežama objavio sliku s Petersonom.

“Imao je problema u životu prije nekoliko mjeseci pa mu je prijatelj poslao neke od mojih videa. Rekao je da ih je gledao, a zatim je pročitao moju knjigu. Ronaldo misli da mu je knjiga pomogla i tada je htio razgovarati sa mnom. Razgovarali smo oko dva sata. Pokazao mi je opremu koju koristi kako bi ostao u top formi, razgovarali smo o njegovim tvrtkama, o tome što želi u budućnosti i preprekama s kojima se suočava”, rekao je Peterson u TV emisiji Piersa Morgana, prenosi Gol.hr.

Ne ide mu u klubu, ne ide mu s reprezentacijom

Ronaldo (37) je ove sezone odigrao samo osam utakmica za Manchester United u svim natjecanjima i postigao samo jedan gol. Propustio je većinu predsezonskih priprema Crvenih vragova jer je navodno želio prijeći u klub koji ove sezone igra u Ligi prvaka iako ima ugovor s klubom s Old Trafforda do kraja sezone.

Ronaldo se našao na meti kritika medija i navijača u domovini jer se reprezentacija Portugala nije uspjela plasirati na Final Four Lige nacija.

No, povrh svega, Ronaldo je ovog proljeća pogođen strašnom obiteljskom tragedijom – preminulo mu je dijete. Njegova zaručnica Georgina Rodriguez trebala je roditi blizance, ali je prilikom poroda došlo do komplikacija – kćerka je preživjela, ali sin je, nažalost, preminuo. To ga je izuzetno pogodilo i nema sumnje da je utjecalo na njegove kasnije izvedbe.

