Čačić: Moramo igrati na mišiće, još nismo pravi

Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

„Ostvarili smo prvi cilj. Prošli smo Škupi i igrat ćemo u Europi“, bio je prvi komentar Ante Čačića, trenera Dinama koji je nakon 1-0 u Skoplju s ukupnih 3-2 nadjačao tamošnjeg prvaka u drugom pretkolu Lige prvaka.

Dinamo je tom pobjedom osigurao nastavak igranja u Europi ove sezone. Ukoliko bude slabiji od Ludogoreca u iduće dvije utakmice nastavit će natjecanje u play-offu Europske lige te će imati osigurano igranje Konferencijske lige u najgorem slučaju.

Prođe li bugarski Ludogorec onda će u najgorem slučaju imati osigurano igranje u jednoj od skupina Europske lige, a dakako da je glavni cilj i najveća nagrada igranje u jednoj od skupina Lige prvaka.

vezana vijest Liga prvaka: Dinamo preko Škupija do trećeg pretkola i Ludogoreca

„Očekivano je ovo bila teška utakmica, takve su bile i vremenske prilike. Mislim da smo u dvije utakmice bili bolji i da zasluženo idemo dalje. Osim tog pogotka na startu drugog dijela imali smo dosta dobrih situacija za nove golove, ali nismo uspjeli zabiti. Oni imaju dobru dubinsku loptu i skok te su nam u tome radili probleme“, komentirao je trener Dinama.

„Bili smo nervozni, ali nikako uplašeni. Mi na ovom startu sezone moramo igrati na mišiće. Još nismo u stanju kojeg priželjkujemo i zato imamo ovakve predstave. Naravno da moramo biti bolji i bit ćemo, no ove su utakmice bile predstavljene kao da smo mi ogromni favoriti. No, nije ozbiljno se podcjenjivački postaviti prema bilo kojem prvaku. Namučili su nas, to je definitivno, a siguran sam da se Škupi u našoj ligi ne bi borio za opstanak“.

Osvrnuo se Čačić na strijelca Ademija te na idućeg suparnika, bugarskog prvaka Ludogorec.

„Ademi je naš kapetan i zabio je tko zna koliko važnih pogodaka. Ovo je bio jedan od tih. On je jako važan kotačić naše igre te je i ovaj put bio naš faktor X. Ludogorec? Imamo povijest utakmica protiv njih, a ja mogu reći da će Dinamo sigurno izgledati još bolje za tjedan ili dva“.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram