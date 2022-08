Atletico Madrid: Ne dovodimo Lovru Majera

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Murad Sezer

Atletico Madrid nije u pregovorima s francuskim Rennesom oko dovođenja hrvatskog nogometaša Lovre Majera, rekao je glasnogovornik španjolskog kluba u petak.

Francuske novine L’Equipe izvijestile su da je Atletico razgovarao s Rennesom oko 24-godišnjeg veznog igrača. “Nema apsolutno ničega”, rekao je klupski glasnogovornik Juanjo Anaut u telefonskom razgovoru za Hinu.

Izvori iz Atletica to su rekli i španjolskim novinama AS i portalu Goal.com. “Ne pokušavamo ga dovesti. To su tipične glasine s tržišta”, rekao je neimenovani izvor iz Atletica za Goal.com.

Prijelazni rok u Španjolskoj zatvara se za šest dana, 1. rujna.

Atleticov predsjednik Enrique Cerezo izjavio je 29.srpnja da klub neće više dovesti niti jednog igrača do kraja ljetnog prijelaznog roka.

Crveno-bijeli su dobro popunjeni na pozicijama veznih igrača pa im trenutno nije potreban nogometaš čija tržišna vrijednost prema stranici Transfermarkt iznosi 20 milijuna eura. “Atleticu nije potreban dodatni vezni igrač no razgovori oko njega mogli bi ukazati da se nešto ‘kuha’, odnosno da bi u posljednji trenutak prije zatvaranja tržišta netko mogao napustiti klub”, kaže Chema Fuente, novinar koji izvještava o Atleticu za novine Mundo Deportivo.

U petak je u medijima u Engleskoj objavljeno da je Liverpool zainteresiran za Atleticovog veznjaka Marcosa Llorentea procijenjenog na 45 milijuna eura. “U tom slučaju bi se Majer uklopio. No ne ode li nitko, teško da bi Majer mogao doći”, kaže Fuente,

Lovro Majer je prije godinu dana prešao iz zagrebačkog Dinama u Rennes za oko 12 milijuna eura.

