Kad su Magnus Carlsen i Hans Niemann sjeli igrati jedan protiv drugog ranije ovog mjeseca u trećem kolu šahovskog Sinquefield Cupa, malo je tko mogao predvidjeti kaos koji će se dogoditi nakon te partije šaha.

Niemann, 19-godišnji Amerikanac i najniže rangirani igrač na turniru, suočio se s čovjekom koji dominira svijetom šaha već više od desetljeća. 31-godišnji Norvežanin Carlsen bio je neporažen u 53 partije u klasičnom šahu i imao je prednost bijelih figura – igrao je prvi.

Ako je Niemann i bio uplašeno, on to nije pokazao. Nakon što je sigurno anulirao prednost prvog poteza, postupno je preuzeo igru. Suočen s teškom obranom u završnici, Carlsen je posustao i ubrzo, u beznadnoj poziciji, predao partiju.

Rezultat je bio šokantan – ali ništa u usporedbi s onim što je uslijedilo.

Ubrzo nakon partije, Carlsen se povukao s turnira bez objašnjenja, unatoč tome što je preostalo još šest rundi – što je doista neviđen potez na vrhunskoj razini igranja šaha.

Dok su komentatori, igrači i navijači pokušavali shvatiti zašto je odustao, Carlsen je objavio tweet koji uključuje video nogometnog menadžera Josea Mourinha koji kaže: “Ako progovorim, u velikoj sam nevolji.”

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u