Izvor: Udruga Naš Hajduk

Park 'Za sva vrimena' okupalo je sunce baš onako kao što Marko Livaja više od godinu dana grije srca navijača Hajduka. Sve je bilo spremno za razgovor s najvećom Hajdukovom zvijezdom i njegovom suprugom koji su s posebnim povodom stigli u ovaj spomenik nevjerojatnoj odanosti i ljubavi navijača prema voljenom klubu. Marko, Iris i njihova djeca Elizabet i Lorenzo novi su stanovnici parka 'Za sva vrimena', čime se cijela obitelj Livaja svrstala uz tisuće navijača, podružnica Torcide i društva prijatelja Hajduka.

“Nismo uopće nešto puno pričali o poziciji na kojoj ćemo biti smješteni, bilo je samo bitno da uhvatimo mjesto i to je to. Siguran sam da će djeci kad narastu biti drago i da će biti ponosni što su dio ove priče”, prepričao je Marko u ekskluzivnom razgovoru za Udrugu Naš Hajduk.

U veljači prošle godine odlučili su se na povratak svoje obitelji ovoj velikoj, hajdučkoj obitelji. Kako gledaju s vremenskim odmakom na sve to?

“Svaka odluka koja je donesena, odluka je mog supruga kao i inače. Ja ga u tome jedino mogu podržati kao u svakoj njegovoj odluci. Kad smo pričali o tome, kad je počela priča o povratku u Hajduk, ja sam bila trudna, ta situacija s koronom i sve to skupa, malo me je bilo strah, ali u jednom momentu mi je on rekao ‘nemoj se brinuti, bit će sve dobro, budi mirna’ i u principu kad smo došli ovdje, mi smo planirali doći samo na tri mjeseca”, kazala je Iris.

Otvoreno kažu da nisu mogli zamišljati razinu euforije koju će izazvati Markov povratak u Hajduk.

Ta energija ono je što pokreće Hajdukovu desetku koji kaže kako voli imati navijače uz sebe. Ujedno, u obitelji su svjesni i da je na njegovim leđima velika odgovornost.

“Teže je tu jer poznaješ svoje ljude, mentalitet, jezik i puno više informacija i priča dopre do tebe. Koliko god mi to nekad ne htjeli i pravimo se jaki, ipak to nekako dođe do nas i takne te to, ipak si čovjek na kraju krajeva. Ja znam što je on, nogometaš, to je njegov posao, ali jako poznajem i ljude u ovom gradu i znam kako je kad si gore i koliko je malo potrebno…”, rekla je Iris.

U završnoj poruci Livaja se obratio navijačima: “Bilo je uspona i padova u ovih godinu i pol dana i nadam se da ćemo stvarno usrećiti navijače. Mislim da nas prave stvari tek očekuju.”

