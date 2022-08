Podijeli:







Izvor: Glyn KIRK / AFP

Američka tenisačica Serena Williams najavila je da bi se uskoro mogla umiroviti, možda već nakon US Opena.

Serena je u ponedjeljak u prvom kolu WTA 1000 turnira u Torontu ostvarila svoju prvu pobjedu od prošlogodišnjeg nastupa na Roland Garrosu i postala tek četvrta tenisačica u povijesti koja je s navršenih 40 godina uspjela proći barem jedno kolo na WTA Touru pridruživši se starijoj sestri Venus, Japanki Kimiko Date Krumm i legendarnoj Martini Navratilovoj.

Tenisačica je na svom profilu na Instagramu podijelila fotografije za rujansko izdanje Voguea, a uz njih je objavila i poruku koja je nagovijestila skori odlazak u mirovinu.

“U životu dođe trenutak kada odlučimo krenuti u drugom smjeru. To razdoblje je uvijek teško kada nešto toliko voliš. Bože, koliko uživam u tenisu! Ali, sada je počelo odbrojavanje. Moram se usredotočiti na majčinstvo, na svoje duhovne ciljeve i konačno otkrivanje drugačije, ali jednostavno uzbudljive Serene. Uživat ću u sljedećih nekoliko tjedana”, poručila je Williams.

“Vjerujte, nikada nisam željela birati između tenisa i obitelji. Mislim da to nije pošteno. Da sam muško, ne bih o ovo pisala, jer bih sada bila na terenu i pobjeđivala, dok bi moja supruga rađajući širila našu obitelj. Možda bih više bila kao Tom Brady da sam imala priliku. Nemojte me krivo shvatiti: volim to što sam žena i voljela sam svaku sekundu trudnoće dok sam nosila Olympiju”, napisala je Serena u uvodnom dijelu teksta.

Williams je u svojoj karijeri osvojila 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, što je jedan manje od Margaret Court, a ipak je mnogi smatraju najboljom igračicom svih vremena, piše Forbes.

US Open na rasporedu je od 29. kolovoza, a čini se da je to posljednji turnir na kojemu ćemo moći gledati Serenu Williams.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.