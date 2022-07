Jeziva ispovijest Džanana Muse: “Ako te pustimo kući, nećeš se probuditi”

Džanan Musa je dugo nazivan najvećim balkanskim košarkaškim talentom, ali nikako nije uspijevao dobiti minutažu koju je želio. Onda je sreću pronašao u španjolskom Breoganu.

Postao je MVP španjolskog prvenstva i tako zaradio prelazak u Real Madrid. Prethodnu sezonu Musa će pamtiti i po tome situaciji koja je lako mogla značiti kraj karijere za ovog mladog i talentiranog sportaša. Naime, tijekom utakmice, slomio je dušnik, ali nitko nije odmah shvatio koliko je situacija ozbiljna.

“Bilo je strašno. Uhvatio sam se za vrat i nisam mogao pričati. Prišao sam sucu, pokušavao mu reći ali ne ide glas. Na poluvremenu ulazim u svlačionicu, stanem pred ogledalo i vidim da mi grkljan sa strane stoji. Mislio sam da mi nešto nije u redu s očima… Vratio sam grkljan, a on se lagano pomjera u stranu. Nevjerojatno. Klupski doktor je ušao, pomjerao je grkljan i ja sam propričao”, ispričao je Musa u “Podcast Inkubatoru”.

Ipak, nije sve izgledalo pretjerano alarmantno, završio je susret na parketu.

“Odigrao sam tu utakmicu, sve je bilo savršeno i nakon utakmice doktor mi je rekao da idem kući i da ćemo ujutro na pregled. Smatrao je da nije ništa opasno čim sam mogao igrati.”

Odjednom se u bolnici pored njega pojavio čitav konzilij, prisjetio se.

“Čekao sam i tipkao na telefon s Rašidom Mahalbašićem (suigračem iz Breogana) što da mi naruči u restoranu. Zatim ulazi pet doktora. Uhvatio me je za ruku jedan od njih i govori mi: ‘Nemoj se uplašiti, sve će biti OK, ali ako te pustimo kući, nećeš se ujutro probuditi.”

Otkrio je i što su mu liječnici rekli.

“Nije mi bilo ništa jasno. Rekli su mi da me za 10 minuta moraju hitno operirati. Pokazali su mi snimku grkljana, rekli su mi da dišem doslovno dva posto i da se svaki trenutak može zatvoriti i da mi u tom slučaju nema spasa. U tom trenutku ni košarka, ni utakmice, ništa mi nije bilo bitno. Samo sam nazvao obitelj, doslovno da se oprostim. Poslao sam u grupni chat Breogana poruku da se drže, da svima bude sretno u karijerama. Mislio sam da se neću izvući”, rekao je između ostalog novi as Real Madrida.

Never stop smiling😁! Elhamdulillah!! Thank you everybody for the messages, surgery went well and I will be back stronger! Love you all. pic.twitter.com/PNn3HxJw1U