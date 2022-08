Hrvatski košarkaši preokretom do pobjede u Poljskoj

Podijeli:







Izvor: Photo by Gene Gallin on Unsplash

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija teško izborenom pobjedom 72-69 (11-15, 10-16, 28-16, 23-22) na gostovanju u Poljskoj započela je drugi krug kvalifikacija za EuroBasket 2025., iako je domaća reprezentacija na poluvremenu imala deset koševa prednosti.

Najbolji igrač Hrvatske u Wroclawu bio je Ivica Zubac s 19 koševa, 10 skokova i dvije blokade. Bojan Bogdanović je ubacio 16 poena uz osam skokova, a Hezonja je ubacio 10 koševa, od toga šest u posljednje dvije minute.

Dario Šarić je imao devet koševa te po šest skokova i asistencija, a devet poena je ubacio i Kruno Simon. Hrvatski Amerikanac Jaleen Smith je u službenom debiju bio šuterski neraspoložen (1/8 iz igre, za tricu 1/7), ali je imao osam skokova i četiri asistencije.

Kod Poljaka su najbolji bili Mateusz Ponitka s 26 koševa, šest skokova i šest asistencija te A. J. Slaughter sa 16 poena.

Sljedeću kvalifikacijsku utakmicu, a posljednju uoči odlaska na Europsko prvenstvo, hrvatski košarkaši će odigrati protiv Švicarske u Crikvenici u nedjelju, 28. kolovoza, s početkom u 20 sati.

Hrvatska reprezentacija je u prvi krug kvalifikacija za EuroBasket na gostovanju u Poljskoj krenula igrajući “na refule”, a na isti način je igrala i domaća reprezentacija koju vodi hrvatski trener Igor Miličić. Poljaci su poveli sa 5-0 nakon minute igre, Hrvati došli na koš zaostatka (6-7) u četvrtoj minuti, da bi serijom 8-0 domaća reprezentacija povela s 15-6 u 7. minuti.

Tricom Lovre Gnjidića, prvom pogođenom nakon sedam promašenih u prvoj četvrtini, Hrvatska je došla ponovno na samo poena zaostatka (15-14) u prvoj minuti drugog dijela utakmice.

U natjecanju “toplo-hladno” došao je red na novi poljski niz koji su činile dvije pogođene trice za 21-14. Koševima Ivice Zubca i Marija Hezonje Hrvatska je došla do 21-18, da bi uslijedilo novo sušno razdoblje u igri Mulaomerovićevih izabranika u kojem su poljski košarkaši serijom 8-0 u 17. minuti došli do prve dvoznamenkaste prednosti na utakmici (29-18). Poljska je na poluvrijeme otišla sa +10 (31-21).

Štogod da je hrvatski izbornik rekao svojim košarkašima u svlačionici, dalo je rezultata u trećoj četvrtini. Za nešto više od dvije minute igre, uz sedam koševa Bojana Bogdanovića, Hrvatska je stigla na samo dva poena zaostatka (29-31) i još je Hezonja, nakon što je ‘ukrao’ loptu, promašio polaganje za izjednačenje.

Poljska je ponovno zaigrala bolje u središnjici treće dionice i u 26. minuti opet otišla na prednost od osam koševa (42-34). Posljednje tri minute treće četvrtine Poljaci su dočekali s +6 (44-38). No, 70 sekundi poslije Hrvatska je došla do prvog vodstva na utakmici, kad je Bojan Bogdanović pogodio tricu za 45-44. Uslijedilo je zakucavanje Ivice Zubca za 47-44. Na tricu poljskog Amerikanca A. J. Slaughtera za 47-47, Kruno Simon je u posljednjem napadu odgovorio polaganjem za minimalnu prednost Hrvatske (49-47) uoči posljednje četvrtine.

Hrvatska reprezentacija je u trećoj četvrtini ubacila 28 koševa, sedam više nego što joj je to uspjelo u cijelom prvom poluvremenu.

Hrvatski košarkaši su minimalnu prednost (53-51) držali do 6:36 minuta prije kraja, da bi tricama Zyskowskog i Ponitke domaća reprezentacija u jednoj minuti povela sa 57-53. Tom preokretu su prethodile i četiri promašena šuta hrvatskih reprezentativaca. Ipak, koševima Simona i Šarića Hrvatska dolazi do novog izjednačenja (57-57).

Poljaci su na 2:42 minute do kraja došli na +3 (62-59), ali je tada proradio vanjski šut Hrvata. Do tog trenutka hrvatski košarkaši su pogodili samo četiri trice iz 27 pokušaja, da bi tricom Simona i dvije Marija Hezonje koji je do tada za tricu gađao 0/5, 84 sekunde prije kraja Hrvatska došla do +4 (68-64) i svoje najveće prednosti na utakmici.

Ponitka je pogođenom tricom vratio potpunu neizvjesnost za završnih 75 sekundi, a Poljaci su nakon izgubljene lopte Simona imali i napad za vodstvo. No, Ponitka je promašio, a Zubac bio fauliran u skoku. Hrvatska je pobjedu zapečatila s crte za slobodna bacanja, jer je Zubac pogodio oba, a 12 sekundi prije kraja to je učinio i Jaleen Smith za vodstvo 72-67. Ponitka je položio za 72-69, ali su u posljednjih sedam sekundi hrvatski košarkaši uspjeli sačuvati loptu.

Uz Hrvatsku i Poljsku, u skupini E drugog kruga kvalifikacija za EuroBasket 2025. sudjeluju još Švicarska i Austrija, a samo će pobjednik skupine izboriti pravo nastupa u završnom kvalifikacijskom krugu.

Nakon nedjeljnog dvoboja u Crikvenici protiv Švicaraca, hrvatski košarkaši će sljedeće utakmice u kvalifikacijama odigrati u studenome ove godine, kad će gostovati u Austriji (10.11.) te ugostiti Poljake (13.11.). Posljednja dva kola na rasporedu su u veljači 2023., kad će Hrvatska gostovati u Švicarskoj (23.2.) i biti domaćin reprezentaciji Austrije (26.2.).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.