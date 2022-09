Hrvatska otvorila EuroBasket porazom

Podijeli:







Izvor: Claudio Grassi / LaPresse / Profimedia

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija porazom je otvorila nastup na EuroBasketu u Milanu, gdje je u dvoboju prvog kola skupine C Grčka svladala Hrvatsku sa 89-85 (24-16, 22-14, 24-32, 19-23).

Strijelce hrvatske reprezentacije predvodio je Jaleen Smith sa 23 koša, Bojan Bogdanović je ubacio 19, a Krunoslav Simon 18 poena. Grke su sa po 27 koševa predvodili Giannis Antetokounmpo i Tyler Dorsey.

Sjajno je započela utakmica za izabranike Damira Mulaomerovića. Mario Hezonja je pogodio šut iz okreta, Bojan Bogdanović je zakucao iz prodora i pogodio tricu pa je za manje od dvije minute Hrvatska protiv Grčke vodila 7-0. Nažalost, to je bilo najbolje razdoblje hrvatskih košarkaša u prvom poluvremenu.

U početku je dobro djelovala taktika puštanja na šutu Giannisa Antetokunmpa, postavljena zona je bila djelotvorna. No, kad su se u igru hrvatskih košarkaša uvukle izgubljene lopte i kad su Grci počeli skupljati napadačke skokove, prednost se vrlo brzo istopila. Već do polovice prve četvrtine Grčka je izjednačila na 10-10. Potom je uslijedila i grčka serija od 9-0 ostvarena u tri minute, kojom su izabranici Dimitrisa Itoudisa prvi put na utakmici došli do dvoznamenkaste prednosti (12-22). Grci su prvih deset minuta završili s prednošću od osam poena (16-24).

S takvim zaostatkom je Hrvatska bila i nakon tri minute igre u drugoj četvrtini. No, tada su se Grci raspucali i rastrčali. Nizom od 11-0 Grčka je u 15. minuti došla do najveće prednosti u prvom poluvremenu od 19 koševa (21-40).

Problem vanjskog šuta riješili su naturalizirani Amerikanac Tyler Dorsey i iskusni razigravač Kostas Sloukas. Nakon neuvjerljivog početka, Giannis se razgoropadio u drugoj četvrtini pa je do kraja prvog poluvremena sakupio 12 koševa, osam skokova i četiri asistencije. Dorsey je pogodio četiri trice iz šest pokušaja i ubacio 20 poena.

U hrvatskoj reprezentaciji su Bogdanović (12) i Hezonja (10) ubacli 22 od 30 koševa.

Grčka je i nakon četiri i pol minute igre u trećoj četvrtini imala prednost od 17 koševa (45-62). No, tada su se raspucali Smith i Simon.

Hrvatski Amerikanac je pogodio dvije trice, Simon je pogodio jednu i karakteristične šuteve jednom rukom iz skoka unaprijed. Hrvatska je za tri i pol minute od -17 došla na samo tri koša zaostatka (62-65) i imala tricu za izjednačenje, koju je, nažalost, Dario Šarić promašio. U zadnjoj minuti treće četvrtine Grci su napravili 5-0 i tako za zadnjih 10 minuta opet došli do opipljivih osam koševa prednosti (62-70). Hrvatska je u trećoj četvrtini postigla 32 koša, dva više nego u cijelom prvom poluvremenu.

Nakon tri minute igre u zadnjoj četvrtini Grci su bili na +11 (64-75). No, u sljedeće dvije minute Hrvatska je napravila 9-2 i došla na četiri koša zaostatka (73-77) nakon trice Krune Simona. Nažalost, još jedan težak Dorseyjev koš, ukradena lopta Giannisa i polaganje Agravanisa odveli su Grke opet na +8 (73-81).

Koševima Smitha iz kontranapada i poluhorokom Simona, Hrvatska je na 92 sekunde prije kraja došla na samo dva koša zaostatka, a potom i dobila napad, nakon odlične Simonove reakacije u obrani. Nažalost, Giannis je blokirao Zubca, a potom na drugoj strani zakucao okrenutim leđima, nakon dodavanja Calathesa, za grčkih +4 (82-86) 46 sekundi prije kraja.

Simon je promašio težak šut za tricu, nakon toga su se hrvatski košarkaši obranili, ali je Giannis Antetokounmpo prvo blokirao šut za tricu Smitha, realizirao kontranapad i pogodio dodatno slobodno bacanje za pobjedu Grka. Na kraju je Jaleen Smith sa zvukom sirene pogodio dalekometnu tricu koja može biti važna za plasman u osminu finala budu li na kraju grupne faze odlučivali krugovi između više reprezentacija s istim brojem bodova.

Ohrabrujuće je što su hrvatski košarkaši uspjeli u drugom poluvremenu ubaciti 55 koševa i ostaviti Grke na 43. Nažalost, upali su u preveliki zaostatak u prvom poluvremenu.

Hrvatski košarkaši nemaju vremena za odmor. Već u subotu, od 14.15 sati, čeka ih dvoboj protiv reprezentacije Velike Britanije koja je u prvom nastupu uvjerljivo poražena sa 61-90. To je utakmica u kojoj izabranici Damira Mulaomerovića nemaju pravo na kiks.

HRVATSKA – GRČKA 85-89 (16-24, 14-22, 21-16, 32-24, 23-19)

Milano. Dvorana: Forum di Assago.

HRVATSKA: Perković, Smith 23, Prkačin, Simon 18, Hezonja 10, Šarić, Gnjidić, Matković 2, I. Ramljak, Mavra 2, Zubac 11, Bogdanović 19

Šut: 32/63 (51%). Šut za 3: 10/27 (37%). Sl. bacanja: 11/13 (85%). Skokovi: 37 (33+4). Asistencije: 15. Uk. lopte: 5. Iz. lopte: 18. Blokade: 2. Os. pogreške: 18.

GRČKA: Dorsey 27, Lountzis, Larentzakis, Agravanis 11, Calathes 4, Sloukas 6, Papagiannis, Papanikolaou 6, Papapetrou 3, G. Antetokounmpo 27, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo 5

Šut: 30/77 (39%). Šut za 3: 10/33 (30%). Sl. bacanja: 19/25 (76%). Skokovi: 44 (28+16). Asistencije: 17. Uk. lopte: 11. Iz. lopte: 9. Blokade: 5. Os. pogreške: 14.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.