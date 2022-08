Dres Michaela Jordana na dražbi, traže 3 do 5 milijuna dolara

Podijeli:







Izvor: Handout / Sotheby's / AFP

Dres koji je nosila legenda NBA-a, košarkaš Michael Jordan u posljednjoj igračkoj sezoni 1997.-1998. u Chicago Bullsima ponudit će se na dražbi u rujnu za tri do pet milijuna dolara, priopćila je u srijedu kuća Sotheby's.

Newyorška kuća koja je od 2019. u vlasništvu francusko-izraelskog telekomunikacijskog magnata Patricka Drahija, 2021. prodala je Jordanove tenisice za gotovo 1,5 milijuna dolara.

Dražba će se održati u New Yorku od 6. do 14. rujna, a Jordanov glasoviti crveni dres Chicago Bullsa s brojem 23 predstavit će se publici u Montereyju, u Kaliforniji, od 17. do 20. kolovoza, a zatim i u New Yorku na dražbi u rujnu, navodi se u priopćenju dražbovne kuće.

“Sezona 1997.-1998. možda je najdraža Jordanovim navijačima jer je Michael bio na vrhuncu snage, svjestan da je to posljednja prilika da s Chicago Bullsima osvoji naslov prvaka NBA-a”, najjače profesionalne muške košarkaške lige, komentirao je potpredsjednik Sotheby’sa Brahm Wachter.

Dres, procijenjen na tri do pet milijuna dolara, najviša je ponuda za neki Jordanov dres i za neki predmet iz igračeve zbirke, navodi kuća.

U listopadu 2021. u Las Vegasu ta je newyorška kuća prodala par tenisica Nike Air Ships koje je Jordan nosio na početku karijere 1984.-85. za 1,472.000 milijuna dolara, što je najviša cijena plaćena za tenisice nošene na utakmici.

Ovom astronomskom cijenom srušen je prethodni rekord od 615.000 dolara postignut za Jordanove tenisice Nike Air u kolovozu 2020. na dražbi suparničke kuće Christie’s.

Michael Jordan (59), svjetska je košarkaška zvijezda i šesterostruki prvak NBA s Bullsima. Idejni je autora Nikeove kolekcije Air Jordan, a danas jedno od najistaknutijih imena industrije sportske mode. Vlasnik Charlotte Hornetsa smatra se jednim od najvećih sportaša svih vremena.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.