Humanitarna utakmica na Maksimiru: Dinamo igra protiv kijevskog imenjaka

Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagrebački Dinamo ugostit će večeras u 18 sati na Maksimiru Dinamo iz Kijeva koji u Europi igra niz prijateljskih utakmica humantiranog karaktera kako bi skupili sredstva za svoju državu koja se nalazi u ratnom sukobu s Rusijom.

“Svi dvoboji će biti održani pod sloganom – Utakmica za mir! Zaustavite rat!”, priopćio je kijevski klub.

Svrha je ovih utakmica, navode iz kijevskog Dinama, “informiranje međunarodne zajednice o užasnom ratu u Ukrajini i skupljanje sredstava za pomoć Ukrajincima koji pate”.

“GNK Dinamo punim je srcem prihvatio inicijativu DInama iz Kijeva za odigravanjem međusobne humanitarne utakmice. Dio je to šire akcije popularnog ukrajinskog kluba koji je, pod sloganima ‘Stop the War’ i ‘Match for Peace’, organizirao turneju koja uključuje pet međunarodnih humanitarnih utakmica. Sukladno rasporedu, suparnici Dynama iz Kijeva bit će varšavska Legia, turski Galatasary, bukureštanski FCSB, njemačka Borussia Dortmund i GNK Dinamo”, stoji na web-stranici GNK Dinama.

Kijevljani su prije Dinama igrali protiv Legije u Varšavi, s Galatasarayjem u Istanbulu, sa Steuom u Bukureštu te, dva dana prije dolaska u Maksimir, s Borussijom u Dortmundu.

Dva Dinama, inače, osim mnogih zajedničkih bivših igrača (Leko, Vida, Pivarić, Vukojević), veže i prijateljstvo navijačkih skupina pa bi ova utakmica mogla izazvati veliko zanimanje.

Sav prihod od ulaznica namijenjen je kijevskom klubu koji će novac proslijediti ukrajinskim izbjeglicama.

Inače, u Splitu će se 1. svibnja odigrati humanitarna utakmica između Hajduka i Šahtara iz Donjecka, a sredstva koja će se prikupiti bit će namijenjena braniteljima Ukrajine, liječnicima, volonerskim udrugama i djeci pogođenoj ratom.

