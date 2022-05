Podijeli:







Izvor: UEFA / AFP

U ponedjeljak, točno u podne, započela je prodaja ulaznica za četiri lipanjske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u ovogodišnjem izdanju Lige nacija, koje će "vatreni" odigrati protiv Austrije u Osijeku (3.6.), protiv Francuske u Splitu (6.6.), protiv Danske u Kopenhagenu (10.6.) i opet protiv Francuza na Stade de Franceu u Parizu (13.6.), priopćili su iz Hrvatskog nogometnog saveza.

Počeci svih utakmica su u 20.45 sati.

Ulaznice je moguće kupiti samo putem internetske prodaje, a detaljne informacije moguće je pronaći na mrežnom portalu HNS-a (https://hns-cff.hr/news/24105/informacije-o-kupnji-ulaznica-za-utakmice-vatrenih-u-ligi-nacija/).

Za dvoboj s Austrijancima u Osijeku cijela ulaznica u pretprodaji (do 2. lipnja) je od 75 do 150 kuna, dok će na dan utakmice one biti od 90 do 200 kuna.

Za splitski sraz s Francuzima pretprodaja traje do 5. lipnja, a za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti od 80 do 200 kuna. Bude li raspoloživih ulaznica još i na dan utakmice, njihova će cijena biti od 100 do 250 kuna.

Ulaznice za gostovanja moći će kupiti isključivo državljani Republike Hrvatske, maksimalno četiri po osobi, s time da preostale tri osobe ne moraju imati hrvatsko državljanstvo.

Za dvoboj na Parken stadionu cijena za hrvatski navijački sektor je 410 kuna, a za utakmicu na Stade de Franceu 120 kuna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.