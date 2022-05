Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nogometaši hajduka zadržali su izglede za osvajanje naslova prvaka Hrvatske, prvog nakon 2005. godine, 3-1 (1-1) domaćom pobjedom protiv Istre 1961 u susretu pretposljednjeg, 35. kola.

Neopterećeni gosti iz Pule poveli su preko Mahmouda Abdallahija (15), ali Hajduk je preokrenuo s dva gola Marka Livaje (45+2-11m, 51-11m) iz kaznenih udaraca, da bi konačni rezultat postavio Filip Krovinović (53).

Na gotovo ispunjenom Poljudu igrači Hajduka su ušli u utakmicu s pristupom “lako ćemo” što im se obilo o glavu u 15. minuti kada je Mahmoud presjekao dodavanje Eleza za Ferra na sredini igrališta, sjurio se prema kaznenom prostoru i svladao Kalinića.

Niti primljeni pogodak nije probudio Hajduk koji u prvih pola sata nije odigrao niti jednu smislenu akciju, štoviše gosti su još dva puta zaprijetili mogućim povećanjem prednosti.

Ipak, u samoj završnici prvog poluvremena sve se promijenilo, sudac Lovrić je nakon više od pet minuta konzultacija s VAR-om i pregledavanja snimke ustanovio kako je “sendvič” u kojemu se našao Ljubičić između gostujućeg vratara Majkića i stopera Perkovića na rubu peterca podložan najstožoj kazni, a siguran izvođač bio je najbolji strijelac prvenstva Livaja. Samo dvije minute potom Lovrić je i isključio Mahmouda dodijelivši mu drugi žuti karton jer je procijenio kako je s leđa startao na Lovrencsicsa iako je dojam kako se Mađar u redovima Hajduka sam ozlijedio.

Početkom drugog poluvremena Caseres je neoprezno u svom kaznenom prostoru povukao Grgića pa je Hajduk dobio još jedan kazneni udarac kojega je Livaja realizirao za 2-1, a u 53. minuti već je bilo 3-1. Livaja je lijepo ostavio loptu za udarac s ruba kaznenog prostora Krovinoviću, a veznjak “bijelih” je pogodio sam donji lijevi kut.

Ovom pobjedom Hajduk je stigao do 72 boda, jednog manje od vodećeg Dinama, koji u nedjelju gostuje kod Šibenika, te je i dalje u igri za osvajanje naslova. No, za to im je potrebno da Dinamo u nedjelju ne pobijedi na Šubićevcu. U tom slučaju o prvaku bi se odlučivalo u izravnom dvoboju Dinama i Hajduka u posljednjem kolu u Zagrebu. No, ako Dinamo pobijedi, već će u nedjelju osigurati naslov, pa će derbi u posljednjem kolu biti revijalnog karaktera.

Istra 1961 je sigurna deveta sa 28 bodova, četiri manje od osmog Šibenika, a osam više od posljednjeg Hrvatskog dragovoljca.

