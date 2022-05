Filmska priča: Prije 28 godina poginuo je legendarni Ayrton Senna

Jedan od najvećih sportskih gubitaka dogodio se 1. svibnja 1992. godine, kada je u Imoli poginuo legendarni vozač Formule 1, Ayrton Senna.

Crni dani Formule 1 odvijali su se od 29. travnja do 1. svibnja te godine. Prvo je na treningu za Veliku nagradu San Marina nesreću doživio Rubens Barrichello. Vozeći 230 kilometara na sat Brazilac se zabio u zaštitnu ogradu i završio u bolnici, ali na svu sreću je preživio. Senna je odmah obišao svog sunarodnjaka i nakon toga se vratio na trening.

Sljedeći dan (30. travnja 1994. godine) Roland Ratzenberger u bolidu Simteka je pokušavajući skrenuti u Villeneuveovu krivinu s visokom pritisnom silom vozeći 314,9 km/h zabio u vanjski zid. Austrijanac je odvezen u Medicinski centar Imola Circuit, a onda helikopterom do bolnice Maggiore u Bologni, gdje je po dolasku konstatirana njegova smrt. Prema kasnijim izvještajima zadobio je smrtonosneozljede, koje su navedene kao službeni uzroci smrti. Bazilarnu frakturu lobanje i rupturu aorte.

Dan prije svoje smrti Ratzenberger je zamolio svog kolegu Davida Brabhama da testira njegov automobil, jer su ga kočnice “mučile” na prethodnim utrkama. Rolandov kolega iz Australije, nakon testa, riješio je problem na zadovoljstvo obojice.

One of our greatest competitors, who we admired greatly. Today we remember Ayrton 28 years on from that day in Imola 💚💛💙#essereFerrari 🔴 #SennaSempre pic.twitter.com/9SOtBNVsQZ