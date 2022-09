Eurobasket: Hrvatska propustila osigurati drugo mjesto u skupini

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Alessandro Garofalo

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija pobjedom protiv Ukrajine 90-85 (21-21, 24-21, 22-25, 23-18) u posljednjem, 5. kolu osigurala je najmanje treće mjesto u skupini C na EuroBasketu.

I Hrvatska i Ukrajina su natjecanje u skupini okončale s omjerom pobjeda i poraza 3-2, a na isti taj omjer mogla bi doći i Italija ukoliko kasnije u četvrtak svlada slabašnu Veliku Britaniju. U slučaju pobjede Italije, Hrvatska će natjecanje u skupini okončati na trećem mjestu, druga će biti Ukrajina, a Italija četvrta zbog omjera u međusobnim susretima. Ako pobijedi Velika Britanija, tada će Hrvatska završiti na drugom mjestu u skupini, Ukrajina na trećem, a Italija na četvrtom. Grčka je s 4-0 još ranije osigurala prvo mjesto, dok su Estonija i Velika Britanija bez izgleda za prolazak u osminu finala.

Prvi hrvatski strijelac protiv Ukrajine bio je Bojan Bogdanović s 27 poena, a imao je i sedam skokova te tri asistencije. Dominik Mavra je dodao 13, a Krunoslav Simon 11 koševa uz šest skokova. Kod Ukrajine najbolji su bili Volodimir Herun s 21 poenom i Bogdan Bliznjuk sa 16.

Hrvatska je susret protiv Ukrjaine započela s dvije pogođene trice, ali i dvije izgubljene lopte u prve dvije minute. Zbog velikog broja promašenih laganih šutova za dva naših igrača, Ukrajina je imala laganu prednost u prvoj četvrtini, dok je Hrvatsku držao raspoloženi Ivica Zubac koji je prvu četvrtinu okončao s osam koševa i šest skokova. Nažalost, pred sam kraj tog perioda Zubac je prilikom jednog doskoka ozlijedio gležanj pa, iako je igrao i u nastavku, njegov doprinos nije niti izbliza bio toliko dobar.

Serijom 12-0 krajem prve i početkom druge četvrtine Hrvatska je povela sa 30-21, a zahvaljujući sjajnom Dominiku Mavri te tricama Šarića i Hezonje stigla i do velikih 12 razlike (41-29). No, Ukrajina se do odlaska na odmor primaknula na 45-42 tricama Lena i Lukašova te najavila dramatično drugo poluvrijeme.

U trećoj četvrtini Ukrajina je serijom 7-0 smanjila na 61-60, a na pauzu uoči posljednjih 10 minuta ušlo se s neodlučenih 67-67. Ukrajina je bolje započela i četvrtu četvrtinu, povela sa 73-69. Srećom, kod zaostatka od četiri razlike “proradio” je vanjski šut najiskusniji hrvatskih igrača, Simon je pogodio dvije, a Bogdanović jednu tricu i Hrvatska je povela sa 81-79 četiri minute prije kraja. Pomogao je i nevjerojatni promašaj ukrajinskog centra Pustovija koji je promašio polaganje kod vodtva njegove momčadi 79-78. Tricom Ramljaka i košem Zupca Hrvatska je povela sa 86-79 tri minute prije kraja i izgledalo je kako bi mogla ostvariti i pobjedu s više od osam razlike koja bi joj osiguralavala drugo mjesto u skupini.

No, 2:34 minute prije kraja Bogdanović je napravio prekršaj na sredini igrališta u želji da spriječi protunapad Ukrajine, a suci su nakon pregleda snimke procijenili kako se radi o nesportskom prekršaju. Bliznju ke pogodio oba slobodna bacanja, da bi isti igrač nakon pogreške u napadu Simona smanjio na 86-83 dvije minute prije kraja. Srećom, nije došlo do novog preokreta da bi u posljednjih pola minute gledatelji svjedočili neobičnoj situaciji u kojoj Hrvatska kao da nije željela ostvariti pobjedu s dovoljnom razlikom koja bi joj osiguravala drugo mjesto. Bogdanović je kod rezultata 90-83, čini se, namjerno promašio dodatno slobodno bacanje, a zatim su Ukrajinci igrali napad u kojem su samo željeli potrošiti vrijeme, a Hrvatska nije igrala agresivnu obranu kojom bi došla do posjeda i mogućnosti postizanja još jednog koša. Sve je to rezultiralo ubačanjem Bliznjuka za konačnih 90-85 četiri sekunde prije kraja.

Situacija u skupini D je takva da bi drugo mjesto mogle zauzeti Finska ili Srbija, a to ovisi o ishodu utakmice Poljska – Srbija. Ako pobjedi Srbija, Hrvatska će igrati protiv Finske, a u slučaju pobjede Poljske druga će biti – Srbija. Treće mjesto u skupini još mogu zauzeti i Izrael i Poljska i Finska.

