Podijeli:







Izvor: REUTERS/Phil Noble

Cristiano Ronaldo (37) javio je kako će zbog obiteljskih razloga zakasniti nekoliko dana na pripreme Crvenih vragova, ali nitko mu u Manchesteru nije povjerovao. Posebice nakon što je njegov menadžer Jorge Mendes stigao u Barcelonu na pregovore s predsjednikom Joanom Laportom

Nije tajna da je Cristiano Ronaldo (37) nezadovoljan činjenicom da njegov Manchester United nije izborio nastup u Ligi prvaka ove sezone. Portugalac više od svega želi i dalje igrati Ligu prvaka u kojoj je rekorder po broju nastupa (183) i po broju zabijenih golova (141).

Njegovo je nezadovoljstvo očekivano, no na Old Traffordu su sada s pravom zabrinuti jer je Ronaldo javio kako će zbog obiteljskih razloga zakasniti nekoliko dana na početak priprema Crvenih vragova, a uz sve to je najavio kako želi razgovarati s trenerom Erikom ten Hagom i čelnicima kluba, prenosi tportal.

Sprema li se to novi veliki potres na Old Traffordu i novi odlazak Cristiana Ronalda? Ten Hag tvrdi da u Ronaldu vidi vođu svoje momčadi i da će oko njega graditi novi United. No, Portugalac kao da ne vjeruje u napredak posrnulog velikana…

Situacija se dodatno zakomplicirala nakon što je otkriveno da njegov menadžer Jorge Mendes intenzivno kontaktira s brojnim klubovima u kojima bi Cristiano Ronaldo mogao nastaviti karijeru. Među njima su bili velikani poput Bayerna, PSG-a, Rome.

A totalni šok u Unitedu je izazvala vijest kako je Mendes stigao u Barcelonu na pregovore s predsjednikom Joanom Laportom, a navodno je jedna od glavnih tema bila transfer Cristiana Ronalda na Nou Camp!

Koliko je sve to realno? Sada se čini kao nemoguća misija jer Barcelona teško može platiti Ronalda, ali gdje ima dima, ima i vatre. Ako ne uspiju dovesti Lewandowskog, Ronaldo bi mogao postati prvi sljedeći cilj.

A Portugalac je i dalje na odmoru, u njegovo opravdanje da se radi o obiteljskim razlozima ionako nitko nije povjerovao, piše tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram