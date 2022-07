Đoković osmi put u finalu Wimbledona, protiv Kyrgiosa za trofej

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Hannah Mckay

Novak Đoković će u nedjelju protiv Australca Nicka Kyrgiosa po osmi put u karijeri igrati finale na središnjem terenu wimbledonskog All England Cluba, nakon što je u petak u polufinalu svladao Britanca Camerona Norrieja sa 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 za dva sata i 34 minuta igre.

Đoković je ulaskom u 32. finale Grand Slam turnira postao rekorder po broju nastupa u mečevima za naslov na četiri najznačajnija svjetka turnira.

Cameron Norrie nije mogao poželjeti bolji početak svog prvog polufinala na Grand Slam turnirima. Od Đokovićevog vodstva 2-1 Bitanac je nanizao pet gemova i za 32 minute osvojio prvi set.

Norriejeve akcije su dobro stajale do 3-3 u drugom setu, u kojem je spasio tri “break-lopte” s kojima je bio suočen. No, Đokovićev pritisak je postajao sve žešći pa je u osmom gemu Britanac izgubio servis. Bio je to drugi od pet gemova koje je nanizao prvi nositelj, a time izjednačio stanje u setovima i stvorio prednost “breaka” u trećem setu.

Srpski tenisač je kasnije tu prednost udvostručio oduzevši servis Norrieju za vodstvo 4-1. Đoković je nakon 102 minute igre bio na jedan set od svog 32. finala na Grand Slam turnirima.

Norrie je izgubio servis i na početku četvrtog seta, što je bio početak. Britanac priliku za povratak nije dobio. Đoković ga je nakon prvog seta ostavio bez ijedne “break-lopte” izgubivši na servisu svega deset poena do kraja meča.

U nedjelju će Đoković tražiti put prema svom 21. Grand Slam naslovu, sedmom u Wimbledonu, na kojem nije izgubio meč od četvrtfinala 2017. Protiv sebe će imati 27-godišnjeg Australca Nicka Kyrgiosa koji je prvi put u karijeri prošao dalje od četvrtfinala na Grand Slam turnirima i u dosadašnja dva međusobna dvoboja je bio bolji od Đokovića.

Kyrgios je obje pobjede ostvario 2017. na tvrdoj podlozi u Acapulcu i Indian Wellsu, oba puta svladavši Đokovića u dva seta.

WIMBLEDON, tenisači – polufinale

Novak Đoković (SRB/1) – Cameron Norrie (VB/9) 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

Nick Kyrgios (AUS) – Rafael Nadal (ŠPA/2) predaja bez borbe

