Dinamo igra humanitarnu utakmicu s kijevskim imenjakom

Izvor: Nel Pavletic Goricki/PIXSELL

Zagrebački Dinamo će u četvrtak, 28. travnja s početkom u 18 sati ugostiti DInamo iz Kijeva, a sav prihod od prodaje ići će gostima iz Ukrajine, objavili su Modri na službenim stranicama.

“GNK Dinamo punim je srcem prihvatio inicijativu Dinama iz Kijeva za odigravanjem međusobne humanitarne utakmice. Dio je to šire akcije popularnog ukrajinskog kluba koji je, pod sloganima ‘Stop the War’ i ‘Match for Peace’, organizirao turneju koja uključuje pet međunarodnih humanitarnih utakmica. Sukladno rasporedu, suparnici Dynama iz Kijeva bit će varšavska Legia, turski Galatasary, bukureštanski FCSB, njemačka Borussia Dortmund i GNK Dinamo”, stoji na web-stranici Dinama.

Humanitarna utakmica igra se na glavnom terenu maksimirskog stadiona.

Inače, u Splitu će se 1. svibnja odigrati humanitarna utakmica između Hajduka i Šahtara iz Donjecka, a sredstva koja će se prikupiti bit će namijenjena braniteljima Ukrajine, liječnicima, volonerskim udrugama i djeci pogođenoj ratom.

