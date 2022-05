Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za utakmice UEFA-ine Lige nacija. Hrvatska A reprezentacija će početkom lipnja odigrati čak četiri utakmice.

Nekoliko je novih imena na popisu, kao što su Martin Erlić i Josip Šutalo u obrani. U napadu će priliku dobiti Petar Musa, a na vratima Nediljko Labrović. Hajdukov Filip Krovinović dobio je pretpoziv, kao i HSV-ov Mario Vušković. Na popisu nema Dejana Lovrena koji je ozlijeđen, a nema ni Dinamovog Brune Petkovića koji nije dobio ni pretpoziv, javlja HRT.

Dalić je čestitao Dinamu na osvajanju naslova prvaka.

“Pred nama su četiri zahtjevne utakmice koje će biti dobra priprema za Svjetsko prvenstvo. Malo će biti nezgodno što je sad kraj prvenstva. Liga završava ovaj tjedan, a onda u 10 dana četiri utakmice, što je puno. Proširili smo popis igrača”, rekao je Dalić.

“Ivušić i Livaković su konstanta, novi je Labrović. Grbić je na pretpozivu. U konkurenciji je i Lovre Kalinić, ali u dogovoru sa mnom propustio je ovo okupljanje”.

Osvrnuo se na izgled obrane.

“U obrani imamo problema s desnim bokom. Vrsaljko je opet malo ozlijeđen, ali nadam se da će biti dobro. Juranović ima problema s ozljedom, ali do okupljanja će biti u redu. Na stoperskoj poziciji novi je Erlić, igrač kojeg smo pratili u Italiji, trebamo ga vidjeti. Napravit ćemo provjeru, odigrat će nešto i vidjet ćemo. Na lijevoj strani smo možda najsigurniji, imamo Sosu i Barišića. Lovren je i dalje ozlijeđen pa ga nema. Tu je i Josip Šutalo koji će prve dvije utakmice biti s mladima, ali onda dolazi u A reprezentaciju”.

“U veznom redu imamo svoju standarnu kvalitetu, a imamo još i Sučića koji će nam se priključiti nakon mlade reprezentacije kao i Šutalo”.

Novi igrač u fazi napada je Petar Musa.

“On zabija golove u portugalskoj ligi, želimo ga vidjeti”.

Igrače s pretpozivima ćemo zvati ako će biti potrebe, naglasio je hrvatski izbornik.

“Mislim da je ovo najkvalitetnije što Hrvatska u ovom trenutku ima”.

Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the four upcoming #NationsLeague encounters in June! 🇭🇷💪#Family #UNL #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/3Mhf4w1QUs