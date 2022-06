Čilić pozitivan na koronavirus, odustao od Wimbledona

Podijeli:







Izvor: Thomas SAMSON / AFP

Hrvatska neće imati predstavnika u pojedinačnoj muškoj konkurenciji na ovogodišnjem Wimbledonu, jer je nakon Borne Ćorića od nastupa odustao i Marin Čilić, koji je bio pozitivan na testiranju na koronavirus.

“Žao mi je što moram podijeliti s vama da sam pozitivan na COVID. Bio sam u samoizolaciji i nadao sam se da ću biti spreman, ali još uvijek se ne osjećam dobro i nisam sposoban igrati na najvišoj razini. Srce mi je slomljeno što propuštam Wimbledon i što ću sezonu na travi završiti na ovakav način”, napisao je najbolji hrvatski tenisač na Instagramu.

“Veselim se ponovnom natjecanju sljedeće godine”, poručio je Čilić svojim pratiteljima.

Marin je u utorak trebao otvoriti nastup na Wimbledonu protiv Amerikanca Mackenzieja McDonalda, koji je sada za suparnik dobio “sretnog gubitnika” iz kvalifikacija, Portugalca Nuna Borgesa.

Trebao je ovo biti Čilićev 14. nastup u All England Clubu gdje je od 2014. do 2016. triput zaredom došao do četvrtfinala, a 2017. ostvario i najveći rezultat probivši se do finala u kojem zbog žuljeva nije mogao pružiti snažniji otpor Rogeru Federeru koji je slavio sa 6-3, 6-1, 6-4.

