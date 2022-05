Hajduk osvojio Kup! Split u transu, Armadine baklje letjele prema loži

"Vjerojatno najemotivniji i najradosniji dan u mom životu. Ovo neću nikad zaboraviti, vidite što ovo ljudima znači", rekao je Dambrauskas na početku pa dodao:

"Osvojiti titulu je teško, ovo je zasluga svih koji su u klubu. Borili smo se i vjerovali. Rekao sam igračima da su junaci, nakon primljenog gola igrali smo kao da se ništa nije dogodilo. Pogledajte sreću ljudi, sretan sam zbog njih."

"Naš je posao da sljedeće sezone budemo još bolji. To ćemo uvijek pokušavati. Nije to lako. Nije lako osvojiti Kup i biti drugi, ali pogledajte ovo, to je nagrada za naporan rad. To vrijedi toga. Ova noć pripada Dalmaciji i ljudima u Splitu", rekao je Dambrauskas prije nego što su ga igrači odnijeli.