Aco Petrović novi sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza

Izvor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U zagrebačkom hotelu Aristos u utorak je održala konferencija za medije Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS na kojoj je predstavljen novoimenovani sportski direktor Aleksandar Petrović.

Uvodnu riječ je velikom broju okupljenih predstavnika medija uputio glavni tajnik HKS-a Josip Vranković.

“Znate da je ovog ljeta raspušten Stručni savjet za mušku košarku i ovo je zapravo kontinuitet tog djelovanja. Sportski direktor će skrbiti o procesima rada, kako reprezentacija mlađih dobnih kategorija, tako i A selekcije. Acu jako dobro poznajete, a mi smatramo da nam u ovom trenutku treba netko progresivan, s velikom energijom, a jednako tako i velikim iskustvom. U kontaktima s Petrovićem smo došli do određenog rješenja i, uvjeren sam, kvalitetne buduće suradnje,” istaknuo je Vranković.

Petrović je u svom izlaganju govorio o planovima za unaprjeđenje hrvatske košarke, te pitanju novog izbornika koji će naslijediti Damira Mulaomerovića.

“Ne dvojim da će se reprezentacija plasirati na Europsko prvenstvo 2025., no moramo znati kojim putem idemo. Dobra je stvar što imamo tri godine da se vratimo u korito prepoznatljivosti i počnemo funkcionirati kao što to čine moderne reprezentacije,” kazao je Petrović, a potom iznio pet glavnih postulata na kojima bi sve hrvatske reprezentacije trebale funkcionirati.

“Prije svega defanzivna prepoznatljivost.Ako za tri godine ne definiramo tu defanzivnu prepoznatljivost, branjenje picka na kvalitetan način, mi se nećemo uspjeti vratiti na kompetitivan rezultat. Drugo, svi smo svjesni gdje se košarka najviše promijenila, sve se rješava u prvih šest sekundi i nama je potrebna atletski spremna reprezentacija. Treće, ono što sada svi prakticiraju je igra iznad obruča. Mi se moramo okrenuti ljudima koji mogu igrati iznad obruča, taj segment igre veže obranu i dominantan je u igri u napadu,” kazao je Petrović, pa nastavio: “Poput dinosaura, prošlo je vrijeme igranja 1 na 5, jednostavno sve moderne reprezentacije igraju s 3, 4 ili 5 dodavanja i taj koncept moramo početi prihvaćati. Završno, uvijek netko, reprezentacija ili trener, diktira uvjete. Španjolska i Scariolo su ovog trenutka postavili kriterije koje će za tri godine primjenjivati puno reprezentacija. To znači da moramo biti pripremljeni na sve te alternativne obrane, sve nas to čeka ’25.-te,” istaknuo je.

Novi sportski direktor je zatim pojasnio itinerer svojih skorašnjih putovanja, uključivši i ona u Madrid i Berlin, na razgovore s klubovima Marija Hezonje i Jaleena Smitha, pri čemu se nada mogućnosti da oba reprezentativca zaigraju bar u drugoj utakmici pretkvalifikacija u studenom, onoj krucijalnoj protiv Poljske. Petrović je otkrio i detalje o razgovorima koje je obavio s trenerima u vezi izborničke pozicije.

“Kontaktirao sam, po meni, četiri najbolje opcije za mjesto izbornika hrvatske reprezentacije. Igor Miličić ima važeći ugovor s poljskim savezom do kraja 2023. godine, s evidentnom namjerom Poljaka da ga potpišu i do kraja Europskog prvenstva kojem su domaćini. Dario Gjergja je s belgijskom reprezentacijom također napravio odličan posao, jedini su koji su skinuli Španjolce na EuroBasketu, no on je u sjajnoj poziciji da s Belgijom izbori Svjetsko prvenstvo. To su, dakle, ljudi pod ugovorom i ne možemo na njih računati. Nazvao sam i svog sugrađanina, dragog prijatelja Nevena Spahiju, no nažalost on ovog trenutka ima druge planove. Razgovarao sam i s Juricom Golemcem, vidio sam zainteresiranost, no konačni odgovor, koji mogu shvatiti, je bio da trenutačno kao trener koji skuplja iskustvo ne može paralelno raditi dva projekta,” kazao je.

“Sada sam uzeo pauzu dio 10. listoada kada ću imati jasniju situaciju – hoće li se ići u daljnju potragu ili za privremenim rješenjima. Kojim putem krenuti? To moram riješiti u razgovoru s vodstvom HKS-a, jer imam naznake vrhunskog rješenja, ili dva rješenja, ako govorimo o šestom mjesecu,” zaključio je.

