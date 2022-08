Beyoncé će ponovo snimiti jednu od pjesama sa svog novog albuma, nakon što je naišla na kritike aktivista za osobe s invaliditetom.

Pjesma „Heated“, koja je objavljena u petak, sadrži pogrdni izraz koji se često koristio za omalovažavanje ljudi sa spastičnom cerebralnom paralizom.

Sporna riječ je „spazzing“, koja se spominje u jednoj strofi i može se prevesti kao „izgubiti kontrolu, otkinuti“.

PROČITAJTE JOŠ Beyonce izdala sedmi studijski album “Renaissance”, prvi od 2016.

Njezin publicist rekao je za BBC da riječ, koja može imati različite konotacije u SAD-u, „nije namjerno upotrebljena na štetan način“. „Bit će zamijenjena u stihovima“, dodali su, ne precizirajući kada.

“Beyonce je koristila riječ ‘spaz‘ u svojoj novoj pjesmi Heated Meni, zajednici osoba s invaliditetom i napretku koji smo pokušali postići s Lizzo, to je kao šamar”, napisala je zagovornica osoba s invaliditetom Hannah Diviney na Twitteru.

So @Beyonce used the word 'spaz' in her new song Heated. Feels like a slap in the face to me, the disabled community & the progress we tried to make with Lizzo. Guess I'll just keep telling the whole industry to 'do better' until ableist slurs disappear from music 💔