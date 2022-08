VIDEO Objavljen duet Britney Spears i Eltona Johna

Podijeli:







Izvor: VALERIE MACON / AFP

Britney Spears se u petak vratila na glazbenu scenu nakon šest godina - objavljen je njezin duet s Eltonom Johnom.

Britney, 40-godišnja pjevačica s hitovima poput “Toxic” i “Womanizer”, najavila je ovaj tjedan na društvenim mrežama objavu dueta “Hold Me Closer” s Eltonom Johnom. To je obrada njegove pjesme “Tiny Dancer” iz 1971.

“Oki dokie…moja prva pjesma u šest godina. Prilično je cool što pjevam s jednim od muškaraca s najviše stila našeg doba”, tvitala je Spears. “Ovo je velika stvar za mene!!!”, dodala je.

Britney Spears proslavila se još kao tinejdžerica sa svojim prvim albumom “…Baby One More Time” iz 1998.

U studenom joj je otac Jamie Spears prestao biti skrbnik nakon što joj je 13 godina kontrolirao privatni život i financije.

Spears tvrdi da mu je jedini cilj bio pomoći kćeri da obnovi svoju karijeru nakon što je 2007. pretrpjela psihički slom te da je uvijek postupao u njezinom najboljem interesu.

Spears je u prosincu dala do znanja da se još nije spremna vratiti stvaranju glazbe. Njezin posljednji studijski album bio je “Glory” iz 2016.

U najavi pjesme “Hold Me Closer”, koja također ima elemente Eltonovih pjesama “The One” i “Don’t Go Breaking My Heart”, navodi se da su se dvoje pjevača prvi put susreli 2014. Godinu dana kasnije, Spears je tvitala koliko joj se sviđa pjesma “Tiny Dancer” i pokrenula ideju o suradnji.

“Nakon što je čuo prvi isječak singla ranije ovog ljeta, Elton John je znao da je odmah prepoznatljiv vokal Britney Spears savršen za oživljavanje pjesme”, navodi se.

John je ovaj tjedan izveo tu pjesmu u restoranu na jugu Francuske na oduševljenje okupljenih.

“Apsolutno sam oduševljen što sam imao priliku raditi s Britney Spears”, rekao je.

“Ona je doista ikona, jedna od najvećih pop zvijezda svih vremena i zvuči nevjerojatno u ovoj pjesmi. Jako je volim i oduševljen sam onim što smo zajedno stvorili”, dodao je Elton John.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.