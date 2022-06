Johnny Depp pobijedio na sudu!

Podijeli:







Izvor: Michael Reynolds/Pool via REUTERS

Porota je donijela presudu u tužbi Johnnyja Deppa za klevetu protiv njegove bivše supruge Amber Heard, koja je tvrdila da ju je Depp fizički i seksualno napao u više navrata.

Johnny Depp dobio je tužbu za klevetu protiv bivše supruge Amber Heard koju je tužio zbog optužbi za obiteljsko zlostavljanje.

Porota je jednoglasno odlučila u korist Deppa. Također, porota je Deppu dodijelila ukupno 15 milijuna dolara – 10 milijuna dolara odštete i 5 milijuna dolara kaznene odštete.

Porota je utvrdila da je Heard klevetala svog bivšeg supruga u članku Washington Posta iz 2018. u kojem je napisala da je “javna osoba koja predstavlja obiteljsko zlostavljanje”. Porota je utvrdila da su Heardine izjave o njenom braku bile “lažne” te da je djelovala zlonamjerno.

Što se tiče protutužbe za klevetu koju je Heard podnijela protiv Johnnyja Deppa, porota je odlučila da to nije u potpunosti dokazano. Porota je utvrdila da je Johnny Depp klevetao Amber Heard – ali to je bilo preko svog odvjetnika Adama Waldmana i to samo u jednoj od tri točke. Dobila je 2 milijuna dolara na ime kompenzacijske štete i ništa od kaznene štete.

Podsjetimo, Depp (58) je tužio Heard (35) za klevetu i traži odštetu u iznosu od 50 milijuna dolara. Heard je uzvratila protutužbom vrijednom 100 milijuna dolara zbog tvrdnji Deppovog bivšeg odvjetnika Adama Waldmana da su njezine tvrdnje o zlostavljanju “prijevara”.

Slavni glumac je tvrdio da ga je Heard oklevetala kad je napisala članak u Washington Postu’ u prosincu 2018. godine u kojemu tvrdi da je preživjela obiteljsko zlostavljanje.

Heard i Depp upoznali su se na snimanju filma “The Rum Diary”, a vjenčali 2015. Heard je 2016. podnijela zahtjev za razvod braka, a iduće godine su se razveli.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.