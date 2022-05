Umrla zvijezda serije Obitelj Soprano, uzrok smrti nije utvrđen

Podijeli:







Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Bruce Macvittie, glumac poznat po ulogama u serijama 'Obitelj Soprano' i 'Zakon i red', preminuo je u New Yorku u 65. godini.

Kako je potvrdila njegova supruga Carol Ochs za New York Times, preminuo je u bolnici na Manhattanu, a uzrok smrti još nije utvrđen.

Gledatelji ga pamte po ulogama u serijama ‘Obitelj Soprano’ i ‘As The World Turns’, a prvi se put u Zakonu i redu pojavio 1991. godine.

TV karijeru započeo 1981., a na popisu serija u kojima je glumio se Barney Miller’, ‘Miami Vice’, ‘The Equalizer’, ‘Spencer For Hire’, ‘LA Law, The Stand’ i ‘Oz’. Glumio je i na Broadwayu, a njegov debi bio je American Buffalo 1983. godine s Alom Pacinom.

Najveći uspjeh u karijeri bio mu je lik Dannyja Scalercija u seriji Obitelj Soprano. Nedavno se pojavio u Netflixovoj seriji The Way They See Us.

Sa suprugom Carol imao je kćer Sophiju Olivu Ochs, prenosi Index.

