Treći dan kraljičinog jubileja vratio vrijeme u “staro normalno”

Izvor: N1 / Igor Bobić

Staro normalno - tako bi se najbolje mogao opisati treći dan Platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Ne samo zbog prvog velikog slavlja nakon dvije grozne godine pandemije već i zbog vremena - nakon dva sunačana dana u Londonu je oblačno, vjetrovito i povremeno kišno vrijeme.

Ipak se svi nadaju da to neće omesti veliki koncert u kraljičinu čast koji se održava večeras ispred Buckinghamske palače na kojem će nastupiti velika glazbena imena poput Alicie Keys, Diane Ross, Queen i Duran Duran, ali i mnogi poznati Britanci poput sir Davida Attenborougha i Davida Beckhama.

Mnogi još od sinoć kampiraju na The Mallu i bez obzira na kišu i hladnoći čekaju veliki događaj. Zna se da će na njemu govoriti dva buduća kralj – princ Charles i vojvoda od Cambridgea princ William, a za kraljicu će tek javiti hoće li sudjelovati. To je teško očekivati jer je otkazala sudjelovanje na drugom velikom događaju Epsom Derbyju – konjičkom natjecanju koje jedino od pet klasika njezini džokeji nisu osvojili. Ipak, palača je javila da će Elizabeta sve gledati na TV-u u Windsoru i najaviti za najboljeg. Ne i svog konja jer njezin Just fine je prije neki dan otpao iz konkurencije.

Staro normalno u Londonu, trećeg dana proslave kraljičina jubileja - i što se tiče pandemije, ali i vremena nakon dva sunčana dana #PlatinumJubilee #n1info pic.twitter.com/xYaoaVqgEG — igor bobić (@ibobic) June 4, 2022

Ostali članovi kraljevski obitelji raspršili su se po Kraljevini – kao što je princeza Anne jučer bila u Edinburgu, William i Kate su u Cardiffu na poslijepodnevnom koncertu, a grof od Wessexa princ Edward, najmlađe dijete Elizabete II. i supruga Sofia su u Sjevernoj Irskoj.

Obični Britanci i turisti koji je sve više otkako je počeo vikend kraljicu slave na mnogobrojnim uličnima zabavama na kakvoj smo jučer bili i mi, a atmosferu možete vidjeti i u našem videu.

A da u kraljevskoj obitelji ponovno cvjeta cvijeće dokaz su i tvitovi princa Charlesa i vojvotikinje i vojvode od Cambridgea Kate Middleton i Williama – poslije ujedinjena, zbog jučerašnjeg prvog javnog pojavljivanja nakon dvije godine vojvotkinje i vojvode od Sussexa na misi, čestitali su današnji prvi rođendan Meghaninoj i Harryjevoj kćeri Lilibet koja je ime dobila po nadimku iz djetinjstva svoje prabake Elizabete II.

Sve što se događa na Platinastom jubileju i dalje pratite u programu N1 televizije – uživo iz Londona.

