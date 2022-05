Sve provokacije Vedrane Rudan: Bez dlake na jeziku, nikome ne ostaje dužna

Podijeli:







Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL

Jedna od najomiljenijih književnica u regiji, ovih dana promovirala je svoju novu knjigu i tim povodom gostovala u mnogim emisijama. Njeni kontroverzni stavovi, specifičan smisao za humor i provokacije privukli su pažnju mnogih.

Voditeljca Marija Kilibarda je u emisiji Prve Srpske Televizije ugostila Vedranu Rudan, a njihov razgovor je mnogima u jednom trenutku postao neprijatan. U svojoj knjizi, književnica obrađuje brojne teme, a jedna od njih koja se tiče djece pogodila je voditeljicu.

“Pa što, od 25. do dana današnjeg niste mogli naći nekog pastuha da vas oplodi. Imaš sebe, imaš ljubavnika, imaš vjerojatno lošeg šefa ili šeficu, što će ti još i dijete. Vaša bejbisiterica će vjerojatno više koštati”, iznenadila je izjavom književnica, a na ovaj komentar Kilibarda se nasmijala.

“Zato rintamo”, nastavila je voditeljica, što je izazvalo novi komentar Vedrane Rudan.

“Ako ćete rintati da biste platitli bejbisitericu, onda ste stvarno blesavi”, rekla je Rudan na kraju razgovora.

Književnica je gostovala i u emisiji Jovane Joksimović “Uranak” na TV K1. Vedrana je Jovani u programu poklonila jedan primjerak svog novog djela, a kako se od nje i očekuje, nije joj promaklo ni da je “pecne”. Naime, Jovana je zatražila posvetu pa je jednim komentarom isprovocirala književnicu, koja joj nije ostala dužna te je došlo do manjeg sukoba, piše nova.rs.

Vedrana Rudan je gostovala i u emisiji “Novo jutro” na Pink TV-u, kada je svoje gostovanje započela nakon obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića sa Sajma automobila te je morala “malo” da pričekari.

“Kada ona nešto kaže, to se danima prepričava, njeno mišljenje je veoma direktno“, predstavila je svoju gošću voditeljica. Vedrana Rudan je i ovog puta ispunila očekivanja i opravdala predstavljanje te je odmah izrazila “nezadovoljstvo” zbog čekanja kako bi predsjednik Srbije Vučić završio svoj govor.

“Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je što smo ipak dočekali kraj govora Kim II Vučića. Kako je krenulo, mislila sam da neću stići na promociju u 18 sati navečer. Ovaj put je bilo kratko, jedno 3 sata”, rekla je ironično književnica.

Vedrana Rudan kroz svoje kolumne redovno iznosi svoj stav i nerijetko je veoma oštra i surovo iskrena.

Tako jedna njena kolumna nosi naziv “Otvoreno pismo papi Franji”.

“Sveti Oče, moje ime je Rudan, Vedrana Rudan. Nevjernica sam i pišem vam iz zemljice Hrvatske. Kako živimo, mi ovdje? Sve ću vam, Sveti Oče, napisati. Dječica u vrtićima vrište od gladi, tridesetoro siročadi na jednu tetu. Spavaju na podu, a uši ih grizu. U mnogim školama nema WC papira, grijanja, vode, neke su i bez krova. Oko bolnica šeću bezdlake mačke jer su u kontejnerima same sebi dale kemoterapiju. Pred njima ne bježe štakori jer su od njih i deblji i brži. U bolnicama nema vate, zavoja, tople vode, WC papira, posteljine, lijekova, u posljednje vrijeme ni liječnika. Ljudi koji imaju posao rade od jutra do sutra u nadi da će dobiti plaću koju ne dobivaju”, napisala je Rudan na početku, a do kraja se dotakla i mnogih drugih društvenih problema.

U jednoj kolumni se obratila i papi Benediktu XVI.

“Papa je samo čelnik zločinačke organizacije koja dvije tisuće godina ubija, krade, siluje i budalama koje sve to plaćaju obećaje carstvo nebesko.\” I još sam dodala da bi Vas trebalo strpati u Hag”, napisala je Vedrana Rudan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.