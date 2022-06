Stiže novi film: Objavljena prva fotografija holivudskog miljenika u ulozi Kena

Glumac Ryan Gosling miljenik je žena i jedan od najpoželjnijih muškaraca u Hollywoodu. Nije ni čudo da je pala odluka da upravo on glumi Kena u filmu o najpopularnijoj lutki svih vremena, Barbie.

Gosling će u filmu zaigrati uz Margot Robbie, a ne sumnjamo da će uspjeti privući mnoštvo u kino-dvorane.

Film bi se pred publikom trebao naći 2023. godine, a sada je objavljena prva fotografija Goslinga kao Kena. Komentari ispod objave najbolje dočaravaju koliko je Gosling popularan, osobito kod suprotnog spola.

