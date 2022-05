Spektakularan nastup Iron Maidena u zagrebačkoj Areni

Podijeli:







Izvor: Image by Alejandro Alvariño from Pixabay

Britanske heavy metal legende Iron Maiden nakon gotovo tri godine prekida zbog panademije koronavirusa nastavili su u nedjelju svoju Legacy Of The Beast turneju u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, gdje su premijerno izveli i tri pjesme s njihovog prošlogodišnjeg albuma "Senjutsu".

Publika u Areni, koju su zaposjeli obožavatelji najpopularnijeg svjetskog heavy metal benda iz Hrvatske i okolnih država, imala je priliku prva čuti pjesme “Senjutsu”, “Stratego” i “The Writing On The Wall” s posljednjeg albuma Iron Maidena, koji je izašao u rujnu prošle godine, te ostvario kritičarski i komercijalni uspjeh dospjevši na vrhove top lista u 24 zemlje.

Početak gotovo dvosatnog nastupa otvorila je upravo naslovna pjesma s tog albuma tijekom koje se na pozornici pojavio i Eddie, popularna maskota benda, ovoga puta obučen kao samuraj. U nastavku su slijedili dobro znani hitovi poput “Fear Of The Dark”, “Number Of The Beast”, “The Trooper” ili “Run To The Hills” popraćeni maštovitom scenografijom, pirotehničkim efektima i standardnim scenskim rekvizitima kao što je maketa vojnog aviona Spitfire, koja se njiše nad glavama članova benda dok izvode “Aces High”.

Steve Harris (basist i vođa benda), David Murray (gitara), Adrian Smith (gitara), Janick Gers (gitara) i Nicko McBrain (bubnjevi) prevođeni karizmatičnim pjevačem Bruceom Dickinsonom, s kojim je publika gotovo cijeli koncert pjevala uglas, i u Zagrebu su potvrdili svoj visoki profesionalizam i pokazali zašto su i nakon gotovo pola stoljeća karijere (osnovani su daleke 1975. godine) sinonim za heavy metal i jedan od najvećih živućih bendova uopće.

Glazbeni spektakl Legacy Of The Beast vidjelo je prije prisilne pauze zbog pandemije gotovo dva milijuna ljudi diljem svijeta, a obožavatelji i mediji pozdravili su ga kao najekstravagantniju i vizualno najspektakularniju izvedbu dosadašnje karijere benda, sa set listom koja predstavlja presjek njihova glazbenog puta kroz desetljeća.

Za nastavak turneje britanske glazbene megazvijezde pripremale su se oko mjesec dana u Splitu, gdje su unajmili dvoranu u Lori za uvježbavanje brojnih nastupa koji će uslijediti idućih mjeseci, jer nakon Zagreba će u europskom dijelu turneje uslijediti još 28 koncerata u nizu gradova do kraja srpnja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.