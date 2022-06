Simple Minds u četvrtak na rasprodanoj Šalati

Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Legendarni Simple Minds odsvirat će u četvrtak, 30. lipnja, na stadionu Šalata jedan od najočekivanijih koncerata godine u Hrvatskoj, pri čemu će Jim Kerr i ekipa izvesti dva seta ukupnog trajanja više od dva sata, objavio je organizator koncerta LAA agencija.

Zagrebački koncert je rasprodan već neko vrijeme, pa se očekuju gužve na ulazima. Stoga se apelira na posjetitelje da ranije dođu na Šalatu, vrata se otvaraju u 18,45 sati, a svirka počinje u 20,15 sati.

Grupa Simple Minds donosi u Zagreb svoju veliku svjetsku turneju “40 Years Of Hits”. Osam godina nakon što su rasprodali Malu dvoranu Doma sportova škotski rock velikani vraćaju se u Zagreb obilježiti četiri desetljeća rada koncertom koji će sadržavati sve najvažnije pjesme iz bogatog opusa.

Bend će svirati dva duga seta, a bit će to večer posvećena presjeku karijere u kojoj su stvorili bezvremenske hitove.

“Turneja mora biti posebna, pa smo sve jako dobro osmislili. Čut ćete sve klasike i sve velike pjesme, a za hard core fanove izvest ćemo stvari koje nismo baš najduže svirali”, objašnjava frontman Jim Kerr.

Kao uvod u obljetničku akciju grupa je objavila dva izdanja – koncertni album “Live In The City Of Angels” i kompilaciju “40: The Best Of 1979 – 2019”.

Live izdanje snimano je na dugačkoj sjevernoameričkoj turneji, dok je kolekcija hitova dosad najdetaljniji i najiscrpniji pregled karijere jednog od najvećih otočkih bendova i uključuje 40 pjesama, od megahitova “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive & Kicking”, “Belfast Child”, “Mandela Day”, “Promised You A Miracle”, “Glittering Prize”, “Waterfront”, “Sanctify Yourself”, “New Gold Dream (81, 82, 83, 84)”, “War Babies” do nove pjesme, obrade King Creosoteove “For One Night Only”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.