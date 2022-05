Sex Pistolsi platinastom jubileju doprinose reizdanjem ‘God Save The Queen’

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Antologijska punk-rock himna "God Save The Queen" Sex Pistolsa bit će ponovo objavljena u ograničenoj nakladi u povodu kraljičina platinastog jubileja, 45 godina nakon što je izazvala skandal u kraljevstvu.

Antimonarhistička himna, čije je oštre stihove potpisuje frontmen benda Johnny Rotten, objavljena je 1977. dok je kraljica slavila srebrni jubilej – 25 godina na tronu.

Pjesma, koja o kraljici govori kao o neljudskom biću, a njezin režim naziva fašističkim, zabranjena je tada na BBC-jevom radiju i televiziji.

Ali time je samo postala još razvikanija i završila je na drugom mjestu službene glazbene ljestvice singlova, iako mnogi punk fanovi do danas misle da je namjerno ondje zadržana kako bi se Rod Stewart s “I Don’t Want To Talk About It” popeo na broj jedan.

Nekoliko tisuća ploča pojavit će se u prodaji 27. svibnja. U to su uključene obje izdane originalne verzije, za kuće Virgin Records i A&M Records.

Pistolsi su, naime, prvo potpisali ugovor s A&M, ali ih je zbog užasnog ponašanja taj nakladnik brzo potjerao, nakon čega ih je tada mladi poduzetnik Richard Branson privukao u svoj Virgin.

“Jedan od najtraženijih vinila u povijesti vraća se na police. Oba izdanja u ograničenoj nakladi”, kaže se na službenom Twitter računu benda.

Članovi benda pjesmu su na dan obilježavanja srebrnog jubileja odsvirali ploveći na brodu Temzom i poslije su uhićeni jedan po jedan kako su izlazili na kopno.

Stavovi Johnnyja Rottena, odnosno pravim imenom Johna Lydona, u međuvremenu su smekšali. “Kao ljudsko biće nedostajala bi mi na svijetu, rekao je Lydon u intervjuu prije pet godina. “Nije ona kriva što je rođena u zlatnom kavezu”, rekao je danas 66-godišnji punk veteran.

“Neka dugo poživi. Ne bih o njezinoj vladavini, ali neka dugo poživi”.

