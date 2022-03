Podijeli:







Izvor: Photo by Nika Benedictova on Unsplash

Slavni njemački bend Scorpionsi su, tijekom nastupa u Las Vegasu, promijenili tekst svoje legendarne pjesme Wind of Change, koja je prije više od 30 godina postala simbol pada Berlinskog zida i komunističkog bloka na istoku Europe.

Njemački hard-rock bend pjesmu sad posvećuje hrabrim ljudima Ukrajine, a stih “Follow the Moscow down to Gorky Park…” (“Slijedi Moskvu do Parka Gorkog”) postao je “Now listen to my heart, it says Ukraine / waiting for the wind to change” (“Sad slušaj moje srce, kaže – Ukrajina čeka da se vjetar promijeni”).

Iako se Wind of Change veže uz promjene u Europi krajem osamdesetih, pjesma uopće nije o tome niti je inspirirana tim događajima.

Njen nastanak vezan je uz moskovski Music Peace Festival, dvodnevni hard-rock Woodstock koji se održao u kolovozu 1989. na Centralnom stadionu Vladimir Iljič Lenjin sa sto tisuća mjesta. Na festivalu su nastupili Scorpions, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, Cinderella i Skid Row s ruskim bendovima. To je bio prvi festival na kojem je zapadnim heavy metal grupama dopušteno svirati u Moskvi.

Prenosio se i na MTV-ju u Americi, a ubrzo je Klaus Meine napisao Wind of Change, podsjeća Index.

