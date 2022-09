Rukom pisani tekst Bowiejeve pjesme Starman na dražbi prodan za 203.500 funti

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Originalni rukom pisani tekst pjesme 'Starman' Davida Bowieja iz 1972. prodan je u utorak na dražbi u Velikoj Britanij za 203.500 funta (oko 1.700,000 kuna), objavila je aukcijska kuća Omega Auctions.

Pjesma je prvi put objavljena na Bowiejevom petom albumu ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars‘. Početna cijena teksta ispisanog modrom tintom na papiru formata A4 iznosila je oko 40.000 funta (oko 337.000 kuna). Na papiru se vide izmjene i dodaci koje je unosio Bowie, kao i pravopisne pogreške koje je pjevač ispravio.

Dokument je 2013. bio izložen u muzeju Victoria & Albert na retrospektivnoj izložbi posvećenoj pjevaču koji je umro u siječnju 2016. u dobi od 69 godina.

Aukcijska kuća Omega Auctions objavila je da tekst prodaje anonimni privatni kolekcionar koji ga je nabavio još osamdesetih godina prošlog stoljeća. Dokument je na dražbi ponuđen u sklopu prodaje većeg broja predmeta pod nazivom “David Bowie i Glam Rock”, a obožavatelji su, među ostalim mogli kupiti postere i vinilne ploče.

