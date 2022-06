Ripley’s niječe da je Kim Kardashian oštetila haljinu Marilyn Monroe

Podijeli:







Ripley’s Believe It or Not! je zanijekao da je reality zvijezda Kim Kardashian oštetila legendarnu haljinu u kojoj je Marilyn Monroe otpjevala pjesmu "Sretan rođendan, gospodine predsjedniče", a koju je Kardashian nosila na Met Gali prošli mjesec.

Nakon što su se fotografije onoga što je izgledalo kao blještava haljina pojavile na društvenim mrežama pokazujući oštećenja kultne haljine – a da se i ne spominje uzbuna koja je nastala među povjesničarima i konzervatorima tekstila – tvrtka se naposljetku upustila u vatrenu raspravu te “uvjereno ustvrdila” da izlazak Kim Kardashian u slavnoj haljini “nije izazvao štetu”.

“Naša misija je i zabavljati i educirati naše posjetitelje i obožavatelje, a poticanje rasprava kao ove o haljini Marilyn Monroe čini upravo to”, rekla je tvrtka u četvrtak u svojoj izjavi L.A. Timesu.

“Bez obzira na kojoj ste strani debate, povijesna važnost haljine nije poništena, nego naglašena. Potpuno nova skupina mladih ljudi saznala je za ostavštinu Marilyn Monroe.”

“Nošenje haljine Kim Kardashian je bilo vrlo osporavano, no ostaje činjenica da je nije, ni na koji način, oštetila u kratko vremena što ju je nosila na Met Gali”, rečeno je u priopćenju.

Međutim, slike Kim Kardashian kako se pokušava uvući u haljinu prije Met Gale mnoge su uvjerile u suprotno, kao i fotografije objavljene online ovaj tjedan.

Scott Fortner, kolekcionar koji upravlja internetskom stranicom posvećenoj isključivo Monroe, objavio je fotografije krem haljine ukrašene kristalima prije i nakon što ju je nosila Kim Kardashian.

Fotografije nakon nošenja je izradio Fortnerov prijatelj, koji je u nedjelju vidio haljinu izloženu u muzeju Ripley’s Believe It or Not! u Los Angelesu, koji posjeduje haljinu i koji je Kardashian dozvolio da je nosi.

Čini se da fotografije prikazuju malena oštećenja tkanine blizu kukica koje pridržavaju haljinu, ali i kristale koji vise o niti dok neki i nedostaju.

Navodno oštećenje haljine, koju je Ripley’s kupio na dražbi za rekordnih 4,8 milijuna američkih dolara, izazvalo je velike kritike na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko dana.

Fortner je u objavi na svom Instagram računu u srijedu naglasio da “krivi Ripley’s jer su dozvolili da se haljina nosi”.

“Osjećam da bi svaka zvijezda kojoj bi se ponudila mogućnost da nosi ovaj odjevni predmet vrlo vjerojatno zgrabila tu priliku. Postoji razlog zašto bi je netko htio nositi. Jednostavno se ispostavilo da je Kim K. ta. Sada je trajno oštećena i vjerojatno bi bila oštećena neovisno o tome tko ju je nosio”, rekao je Fortner.

