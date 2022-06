Preminuo jedan od osnivača Bon Jovija

Glazbenik, basist i jedan od utemeljitelja legendarnog rock benda Bon Jovi umro je u dobi od 70. godina, objavili su članovi grupe.

U emotivnoj objavi na Facebooku, oprostili su se od prijatelja i kolege, napisavši da će ostati zapamćen kao “draga i divlja osoba, puna života”.

Nisu naveli razlog ni vrijeme Suchove smrti, a uz oproštajnu poruku objavili su videosnimku u njegovu čast.

Such je s bendom svirao u vrijeme kad su napravili najveće hitove poput “You Give Love a Bad Name”, “Livin’ on a Prayer” i “Bad Medicine”.

Zaslužan je za okupljanje benda i brojne glazbene ideje.

“Alec je sudjelovao u formiranju benda”, napisao je Jon Bon Jovi na Twitteru. “Zapravo smo preko njega našli put jedan do drugoga…Danas mi ta sjećanja mame osmijeh, ali i suze. Jako će nam nedostajati”, tvitao je.

Rođen je u New Yorku 14. studenoga 1951. Poznata glazbena ličnost postao je najprije na muzičkoj sceni New Jerseyja gdje je bend počeo s nastupima.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR