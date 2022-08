Preminula Olivia Newton-John

Podijeli:







Izvor: Robyn Beck / AFP

Australska glumica i pjevačica rođena u Velikoj Britaniji Olivia Newton-John, zvijezda filma "Briljantin", umrla je u 74. godini, rekao je u ponedjeljak njezin suprug u objavi na društvenim mrežama.

Glumica je “mirno umrla jutros na svom imanju u južnoj Kaliforniji okružena obitelji i prijateljima”, rekao je John Easterling u priopćenju. Zadnjih 30 godina se liječila od raka dojke.

Lakirane kose, u kožnoj jakni, Olivia Newton-John postala je svjetski poznata ulogom u kultnoj glazbenoj komediji “Briljantin” u kojoj je s Johnom Travoltom izvela hit “You’re the One That I Want”.

Shutterstock Editorial / ProfimediaU svojoj je karijeri snimila četrdesetak country i pop rock albuma – među kojima “Physical”, koji je postigao golem uspjeh 1981. – i održala stotine koncerata diljem svijeta.

G. 1992. prvi put se razboljela od raka dojke, koji se vratio 2013. i ponovno 2017. i tada je svu svoju energiju i ugled stavila u službu borbe protiv te bolesti.

“Olivia je bila simbol pobjede i nade u zadnjih 30 godina dijeleći svoje iskustvo o raku dojke”, napisao je njezin suprug, dodajući da je osnovana zaklada s njezinim imenom koja će financirati istraživanja o liječenju raka ljekovitim biljem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.