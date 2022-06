Kći princa Harryja i Meghan Markle u subotu je napunila godinu dana što je kraljevska obitelj obilježila čestitkama na društvenim mrežama.

Službeni Twitter profili britanske kraljice, princa Charlesa i princa Williama gotovo istovremeno poslali su poruke kako bi obilježili prvi rođendan Lilibet, kćeri princa Harryja i njegove supruge Meghan, koja je dobila ime po nadimku kraljice Elizabete.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday!

Wishing Lilibet a very happy 1st birthday today! 🎂

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈