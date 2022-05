Podijeli:







Izvor: KALUSH Orchestra/LAA/Promo

Svjetska senzacija, pobjednici Eurosonga, ukrajinska rap grupa KALUSH Orchestra novi su headlineri Sea Star festivala. Bend o kojem priča apsolutno cijela planeta, nakon premoćnog trijumfa u Torinu, svoj prvi koncert imat će upravo u Hrvatskoj, na prvom velikom festivalu u našoj zemlji nakon dvije godine. Ova globalna ekskluziva zbog koje će sve oči svijeta biti uprte u Umag dobivena je zahvaljujući ogromnom ugledu Exita, čiji tim stoji iza organizacije događaja i koji s agencijom koja zastupa Kalush ima višegodišnju suradnju.

Osim KALUSHA u Umagu će nastupiti i Konstrakta, srpska glazbenica koja je proteklih mjeseci sa svojom pjesmom “In Corpore Sano” postala najtraženije ime regije. Čak 12 bodova od žirija i 12 od publike u finalu Eurosonga potvrda je velike podrške i ljubavi koju dobiva od Hrvatske. Upravo na Sea Star festivalu u Umagu ova talentirana umjetnica održat će svoj prvi koncert kao Konstrakta.

Uz njih dvoje fantastičan line up u laguni Stella Maris 27. i 28. svibnja činit će jedna od najtraženijih hip hop zvijezda današnjice Iggy Azalea, techno kraljica Amelie Lens, najpoznatiji bend regije Dubioza Kolektiv, platinasti hitmakeri Meduza i Topic, te Konstrakta, Senidah, Buč Kesidi, Umek, Adiel, Insolate, Tijana T, Vojko V, z++, Grše, Bore Balboa i mnogi drugi. Zbog ogromnog interesa aktualna cijena ulaznica od 299 kn bit će na snazi do petka, 20. svibnja do kraja dana.

Ukrajinski KALUSH Orchestra osvojili su svijet nedavnom pobjedom u finalu Eurovisiona pjesmom “Stefania”, koju je Oleh Psiuk, reper i frontman bend posvetio svojoj majci. Ogroman je to trijumf grupe i pjesme koja je proteklih mjeseci dobila novo, šire značenje u ljubavi prema domovini. KALUSH u Ukrajini smatraju nacionalnim herojima, jer su, uz dozvolu tamošnje vlade, promotivnu turneju uoči Eurovisiona posvetili borbi za mirno okončavanje sukoba i pomoći izbjeglicama, dok je sam Psiuk volonter u humanitarnoj organizaciji De ty (Gdje si?). KALUSH su osnovani 2019. kao hip hop trio, ali proširenjem broja članova brzo mijenjaju ime u KALUSH Orchestra.

Specifični po miksu rapa s tradicionalnim ukrajinskim melodijama grupa je dosad bila nevjerojatno kreativna i aktivna objavivši dva albuma i čak 26 singlova.

