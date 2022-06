Platinasti koncert: Diana Ross pozvala publiku da zahvali kraljici

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Hannah McKay/Pool

Američka pjevačica Diana Ross završila je svoj nastup u subotu navečer na "platinastom koncertu" u Londonu pozvavši mnoštvo gledatelja da zahvali kraljici Elizabeti na njezinoj dugogodišnjoj službi.

Slavna soul pjevačica (78) izašla je na pozornicu odjevena u bijelo-crnu haljinu, dok je slika disko kugle projicirana na Buckinghamsku palaču ispred koje je održan koncert povodom platinastog jubileja britanske kraljice.

Svoj nastup Diana Ross zaključila je pjesmom “No Mountain High Enough”, uz pratnju zbora i orkestra, a kraljici je poručila: “Od svih ljudi koji su ovdje večeras, i milijuna koji gledaju diljem svijeta, imamo jednu jednostavnu poruku za vas: Hvala.”

Na svečanom koncertu su prije Ross nastupili između ostalih i Duran Duran, Craig David, Alicia Keys i Rod Stewart. Koncert je otvorila grupa Queen s pjevačem Adamom Lambertom, izborom svojih klasičnih hit pjesama uključujući “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now” i “We Are The Champions”.

